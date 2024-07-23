Не будут работать даже после восстановления: в ДТЭК назвали основную проблему разрушенных ТЭС

Компания надеется запустить часть утраченной генерации

На всех электростанциях компании ДТЭК, которые были атакованы российскими оккупантами, отсутствуют крыши. Без этого ни одна станция не может нормально работать.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, компании критически не хватает капитала для ремонта, а международные доноры не финансируют работы и материалы, хотя это почти 70% стоимости восстановления.

"На всех наших станциях нет ни одной крыши, нет ни одной стены. При низких температурах оборудование, даже которое мы восстановим, не будет работать. В условиях отсутствия крыш просто накрывается листом железа блок и он работает под открытым небом. Идет дождь – короткое замыкание, и он выключается. И пока не будет крыши, нормально станция работать не может", – подчеркнул Сахарук.

В то же время он отметил, что даже в таких условиях компания планирует до октября вернуть в работу 60-70% генерации, которую она имела до начала обстрелов в марте 2024 года. При этом он подчеркнул, что это возможно при отсутствии новых обстрелов.

"Мы потеряли 90% генерации, планируем восстановить 60-70% за собственные средства, а также за счет небольшого количества старого оборудования, которое снимается со станций в Европе. Но это 10-15% от того, что нужно. Это хорошо, но не позволяет завершить работу и запустить блоки полностью", – сказал Сахарук.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация со светом в Украине остается сложной. Если не будет новых атак на инфраструктуру со стороны российских оккупантов и вовремя закончится ремонт на энергоблоках АЭС, то ориентировочно в конце августа — октябре уже не будет отключений электроэнергии.