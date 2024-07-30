"Із сумом у серці": спецпредставник США з відновлення України йде з посади

За словами самої Пріцкер, її звільнення не зупинить роботу з відновлення України

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер залишить свою посаду у вересні 2024 року у зв'язку із тим, що спливає строк її повноважень, визначених Конгресом. Сама Пріцкер не планує працювати над тим, щоб залишитися на цій посаді.

Про це вона заявила у Києві 29 липня під час спілкування з журналістами на брифінгу під час свого шостого візиту до України, повідомляє "Європейська правда". Пріцкер запевнила, що відставка нічого не змінить: адміністрація США продовжить працювати разом з Україною над її відновленням.

"Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії та цій роботі… Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість", – заявила вона.

За словами Пріцкер, це її шостий візит у Київ за час перебування на посаді спецпредставника США. Раніше Пріцкер відвідувала Україну, перебуваючи у статусі міністра торговлі США за часів президента Барака Обами.

14 вересня 2023 року президент США Джозеф Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника США з питань економічного відновлення України.

Під час роботи Пріцкер багато разів відвідувала Україну. Серед іншого, вона публічно заявляла, що вторгнення російського терористичного режиму в Україну становить величезну загрозу не тільки для жертви агресії, але й для Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Російська війна зазіхає на засади економічної безпеки, ідей свободи та демократії загалом.