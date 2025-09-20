Украине пора определиться с форматом предстоящих выборов, — эксперт

Будущие выборы в Украине будут сопровождаться серьезными проблемами, и власти уже пора определиться, в каком именно формате они будут проводиться.

Такое мнение политический технолог Олег Постернак высказал в эфире Новости LIVE.

"Банкова должна решить: проводить парламентские, президентские, местные выборы отдельно или объединять их. Конституция говорит о разъединении, но сочетание может дать экономию средств", — отметил он.

При этом политтехнолог отметил серьезные проблемы с избирательной инфраструктурой: разрушенные школы, миллион военнослужащих, переселенцы, оккупированные территории и ограниченные возможности голосования за рубежом.

"Это все делает проведение выборов в ближайшей перспективе чрезвычайно сложным", — подытожил Постернак.