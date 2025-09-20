Рус

Україні час визначитися з форматом майбутніх виборів, — експерт

Дмитро Романов
Україні час визначитися з форматом майбутніх виборів, — експерт Новина оновлена 20 вересня 2025, 13:10

Майбутні вибори в Україні будуть супроводжуватися серйозними проблемами, і владі вже час визначитися, у якому саме форматі вони будуть проводитися.

Таку думку політичний технолог Олег Постернак висловив в ефірі Новини LIVE.

"Банкова має вирішити: проводити парламентські, президентські, місцеві вибори окремо чи об’єднувати їх. Конституція говорить про роз’єднання, але поєднання може дати економію коштів", — зазначив він.

При цьому політтехнолог вказав на серйозні проблеми з виборчою інфраструктурою: зруйновані школи, мільйон військовослужбовців, переселенці, окуповані території та обмежені можливості голосування за кордоном.

"Це все робить проведення виборів у найближчій перспективі надзвичайно складним", — підсумував Постернак.

