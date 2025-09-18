Выборы во время войны возможны, если изменить их формат: нардеп раскрыл детали

В 2019 году "Слуга народа" включила в свою программу введение электронных выборов

Пункт об электронных выборах входил в предвыборную программу партии "Слуги народа", поэтому большинство украинцев, проголосовавших за эту политическую силу, в частности, голосовали и за электронные выборы.

Об этом народный депутат Георгий Мазурашу заявил в эфире "Телеграфа". По его словам, такие изменения позволят провести выборы во время военного положения.

"Уже есть разговор о том, что можно провести соответствующие законодательные изменения, которые позволят проводить выборы даже во время военного положения. Очевидно, что речь может идти и об электронных выборах. Кстати, в этом случае здесь синхронизирована ситуация с программой партии Слуга народа, потому что там есть пункт об электронных выборах", — сказал Мазурашу.

Он добавил, что готов голосовать за такие изменения, потому что поддерживает все, что касается реализации программы программ кандидата Зеленского и "Слуги народа".

Нардеп утвердительно ответил на вопрос, будет ли введение электронных выборов означать, что военные, находящиеся на линии боевого столкновения, и украинцы, временно выехавшие за границу, смогут проголосовать.

"В электронном варианте это возможно. Кстати, я слышу и читаю разные оговорки на эту тему, что, мол, это еще легче будет фальсифицировать. С фальсификациями всегда было плохо в Украине, то есть борьба с фальсификациями не очень успешна, возможно. Но все-таки, если говорить о том, что в большом количестве избиратели в 2019 году поддержали "Слуга народа", то там этот пункт был", — напомнил Мазурашу.

По его мнению, можно считать программной обязанностью фракции "Слуга народа" перевод избирательной системы в электронный формат.