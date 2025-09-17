Скоро выборы? Нардепы оценили шансы их проведения в ближайшее время

Народные избранники оценили вероятность выборов в Верховную Раду

На фоне заявлений депутата от "Слуги народа" Дмитрия Черного, что в следующем году в Украине будет новый состав парламента, народные депутаты оценили вероятность выборов в Украине в ближайшее время. Они считают возможность их проведения очень низкой.

Об этом в эксклюзивных комментариях "Телеграфу" рассказали депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк и народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев: Выборы уже скоро? Нардепы поделились прогнозами о дате, когда в Украине изберут новую Раду

Максим Бужанский

Нардеп отметил, что, хотя все хотят мира и новой власти, любые выборы во время войны несут смертельный риск для страны. Он уверен, что ни физически, ни юридически провести выборы во время войны невозможно.

Главное — это легитимность любых выборов, которые пройдут во время войны, с текущим уровнем доступа к СМИ, возможностью свободного передвижения и т.д. А нам нужна легитимность послевоенной власти Максим Бужанский

Нардеп также отметил негативные политические последствия выборов во время войны. Ведь любая избирательная кампания – это рост популизма у всех, кто идет на выборы и нежелание брать на себя негатив. При этом во время войны Рада должна принимать решения, не оглядываясь на рейтинги.

Если бы мы сейчас сказали, что власть идет на выборы – ни одно непопулярное решение больше не было бы принято. Мы бы проиграли войну ровно в тот момент, когда приняли бы такое решение. Это понимают и в Украине и понимают наши партнеры. Речь идет о том, чтобы закончить войну и сразу же выбирать новую власть: либо одновременно, либо поочередно (сначала президент, потом парламент) – это не принципиально. Максим Бужанский

Ярослав Железняк

Представитель "Голоса" Ярослав Железняк достаточно резко высказался о заявлениях Черного по поводу выборов. В коротком текстовом комментарии "Телеграфу" он назвал слова коллеги "полной фигней" и добавил, что подобные прогнозы "такие же как окончание войны".

Владимир Арьев

Представитель оппозиции уверен, что во время действия военного положения действительно свободные и демократические выборы по европейским стандартам невозможны, а условий для его отмены нет. В то же время он добавил, что "от них", вероятно, от действующей власти, "всего чего хочешь можно ждать".

Не думаю, что законопроект о выборах в условиях военного положения со всеми ограничениями прав и свобод получит достаточное количество голосов и одобрения и восприятия и партнеров, и граждан. Но не исключаю попытки власти сделать очередную ерунду Владимир Арьев

