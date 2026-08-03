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Где самые дешевые крабовые палочки лучше — в "АТБ" или "Сильпо"? В одних из них добавка, запрещенная в ЕС

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Цена, состав и вкус: "Розумний вибір" против "Премии"
Цена, состав и вкус: "Розумний вибір" против "Премии". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Крабовые палочки из "АТБ" оказались в 2,5 раза дешевле аналога из "Сильпо", но разница нашлась не только в цене

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Не у всех и не всегда есть возможность покупать дорогие и качественные продукты, иногда бывает и потребность экономить. На этот случай не мешает знать, какие из дешевых продуктов лучше и вкуснее.

"Телеграф" решил проверить самые дешевые крабовые палочки из крупнейших продуктовых сетей Украины — "АТБ" и "Сільпо" — и сравнить, какие из них лучше покупать.

Для сравнения мы взяли крабовые палочки "Розумний вибір" 240 г с "АТБ", которые по акции стоили 35,55 грн, и палочки "Премія" 100 г из "Сильпо" за 38,49 грн. Оба образца заявлены производителем как "продукт из сурими замороженный "крабовые палочки".

Крабовые палочки Премия и Розумний вибор
Самые дешевые крабовые палочки из "АТБ" и "Сильпо"

После пересчета на реальный вес получается, что акционные палочки с "АТБ" стоят всего 14,81 грн за 100 г продукта — что в 2,5 (!) раза дешевле палочек с "Сільпо" (и почти в 2 раза, если брать полную цену без акции).

Однако по составу побеждают крабовые палочки из "Сильпо" — у них на 3% больше сурими, на 1,5 г меньше жиров и на 0,5 г больше белков (что однозначно указывает на большую реальную долю рыбного сырья и меньшее количество добавленного масла). Кроме того, в палочках из "АТБ" используется краситель Е171 (диоксид титана), запрещенный в ЕС из-за риска повреждения ДНК клеток.

Крабовые палочки Премия и Розумний вибор склад
Состав палочек из "АТБ" слева, с "Сильпо" справа

Теперь краш-тесты:

Тест на сгибание и развертывание: палочки из "АТБ" легче раскручиваются и дольше держат форму при сгибании, но оба вида палочек рвутся при раскрутке и пытаются вернуть предыдущую форму.

Как выглядят дешевые крабовые палочки из АТБ и Сильпо при раскрутке
Палочки из "АТБ" сверху, из "Сильпо" снизу – после попытки раскрутить их

В кипятке палочка из "АТБ" сразу же стала набухать и разворачиваться, что свидетельствует о менее стабильной структуре и меньшей устойчивости к температурам, тогда как палочка из "Сильпо" практически сохранила форму, но ее удалось идеально развернуть после кипятка. Ни одна не закрасила воду розовым.

Тест кипятком на крабовых палочках
Крабовая палочка с "АТБ" слева, с "Сильпо" справа после 10 минут в кипятке
Раскрутить дешевые крабовые палочки можно с помощью кипятка
Палочки после кипятка хорошо раскручиваются – сверху из "АТБ", снизу из "Сильпо"

Главный кошачий тест провалили оба вида палочек — все трое котов, имеющихся в наличии, их понюхали и ни один не захотел даже пробовать.

Коты не хотят есть крабовые палочки ни из АТБ, ни из Сильпо
На морде так и написано: "Что тебе от меня надо, женщина"
Коты не хотят есть крабовые палочки ни из АТБ, ни из Сильпо
Вторая кошка молча пожелала мне самой это есть
Коты не хотят есть крабовые палочки ни из АТБ, ни из Сильпо
Самый большой любитель рыбы тоже не был впечатлен

На мой собственный вкус — палочки из "АТБ" слишком сухие, их можно использовать для салата, но без добавок и соусов гораздо вкуснее палочки из "Сильпо".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где лучшие самые дешевые сосиски и творог.

Теги:
#Продукты #Сильпо #Крабовые палочки #АТБ #Проверка продуктов