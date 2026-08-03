Где самые дешевые крабовые палочки лучше — в "АТБ" или "Сильпо"? В одних из них добавка, запрещенная в ЕС

Крабовые палочки из "АТБ" оказались в 2,5 раза дешевле аналога из "Сильпо", но разница нашлась не только в цене

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Не у всех и не всегда есть возможность покупать дорогие и качественные продукты, иногда бывает и потребность экономить. На этот случай не мешает знать, какие из дешевых продуктов лучше и вкуснее.

"Телеграф" решил проверить самые дешевые крабовые палочки из крупнейших продуктовых сетей Украины — "АТБ" и "Сільпо" — и сравнить, какие из них лучше покупать.

Для сравнения мы взяли крабовые палочки "Розумний вибір" 240 г с "АТБ", которые по акции стоили 35,55 грн, и палочки "Премія" 100 г из "Сильпо" за 38,49 грн. Оба образца заявлены производителем как "продукт из сурими замороженный "крабовые палочки".

Самые дешевые крабовые палочки из "АТБ" и "Сильпо"

После пересчета на реальный вес получается, что акционные палочки с "АТБ" стоят всего 14,81 грн за 100 г продукта — что в 2,5 (!) раза дешевле палочек с "Сільпо" (и почти в 2 раза, если брать полную цену без акции).

Однако по составу побеждают крабовые палочки из "Сильпо" — у них на 3% больше сурими, на 1,5 г меньше жиров и на 0,5 г больше белков (что однозначно указывает на большую реальную долю рыбного сырья и меньшее количество добавленного масла). Кроме того, в палочках из "АТБ" используется краситель Е171 (диоксид титана), запрещенный в ЕС из-за риска повреждения ДНК клеток.

Состав палочек из "АТБ" слева, с "Сильпо" справа

Теперь краш-тесты:

Тест на сгибание и развертывание: палочки из "АТБ" легче раскручиваются и дольше держат форму при сгибании, но оба вида палочек рвутся при раскрутке и пытаются вернуть предыдущую форму.

Палочки из "АТБ" сверху, из "Сильпо" снизу – после попытки раскрутить их

В кипятке палочка из "АТБ" сразу же стала набухать и разворачиваться, что свидетельствует о менее стабильной структуре и меньшей устойчивости к температурам, тогда как палочка из "Сильпо" практически сохранила форму, но ее удалось идеально развернуть после кипятка. Ни одна не закрасила воду розовым.

Крабовая палочка с "АТБ" слева, с "Сильпо" справа после 10 минут в кипятке

Палочки после кипятка хорошо раскручиваются – сверху из "АТБ", снизу из "Сильпо"

Главный кошачий тест провалили оба вида палочек — все трое котов, имеющихся в наличии, их понюхали и ни один не захотел даже пробовать.

На морде так и написано: "Что тебе от меня надо, женщина"

Вторая кошка молча пожелала мне самой это есть

Самый большой любитель рыбы тоже не был впечатлен

На мой собственный вкус — палочки из "АТБ" слишком сухие, их можно использовать для салата, но без добавок и соусов гораздо вкуснее палочки из "Сильпо".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где лучшие самые дешевые сосиски и творог.