Плагиат под крылом Стефанчука? Как развивается скандал с диссертацией топ-чиновницы

Активисты обнаружили в научной работе много чужого текста

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Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) не получало жалоб о возможном плагиате в кандидатской диссертации руководителя Секретариата председателя Верховной Рады Елены Слободян. В плагиате в ее диссертации, которую Слободян защитила под научным руководством действующего главы парламента Руслана Стефанчука, чиновницу обвинили активисты.

Слободян сплагиатила диссертацию?

По данным общественной инициативы "Дисергейт", анализ диссертации Слободян обнаружил текстовые совпадения на 147 из 185 страниц работы (около 79% страниц исследования). Как утверждают авторы анализа, в ее работе якобы использованы фрагменты трех научных работ других авторов без надлежащего оформления ссылок.

Елена Слободян

По данным "Дисергейт", часть работы Слободян якобы "заимствовала" из диссертации российской исследовательницы Марии Серовой. Аналитики утверждают, что она только заменила отдельные слова на синонимы и переставила предложения, сохранив структуру и содержание текста россиянки.

Анализ диссертации Слободян на уникальность

При этом Слободян указала эти труды в списке использованных источников. Однако в тексте было буквально две-три ссылки на них.

Что ответили в НАОКВО

"Телеграф" направил запрос в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, чтобы выяснить, входит ли в полномочия НАОКВО вопрос о возможном академическом плагиате и может ли Агентство лишить лицо ученой степени. В НАОКВО ответили, что по состоянию на 15 июля не получали никакой жалобы по диссертации Слободян.

Более того, с февраля этого года Агентство уже не принимает такие жалобы. Теперь для обжалования диссертации через плагиат нужно обращаться в уполномоченный орган того университета, который присудил научную степень, а не в НАОКВО.

Что известно о Елене Слободян

Слободян имеет юридическое образование и работала доцентом Национальной академии прокуратуры Украины. Она защитила кандидатскую диссертацию по теме "Современное состояние и перспективы патентно-правовой охраны изобретений в сфере биотехнологии".

Сейчас Слободян является руководителем Секретариата председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Именно он был ее научным руководителем при подготовке диссертации. В 2026 году Президент Владимир Зеленский наградил Слободян званием "Заслуженный юрист Украины".

Руслан Стефанчук

Напомним, ранее заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал "Телеграфу", можно ли избежать проверки диплома на плагиат и искусственный интеллект. По его словам, огромный пласт студенческих работ остается без проверки по банальной причине – нехватке денег.