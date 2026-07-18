Плагіат під крилом Стефанчука? Як розвивається скандал з дисертацією топчиновниці

Активісти виявили у науковій роботі багато чужого тексту

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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) не отримувало скарг щодо можливого плагіаті в кандидатській дисертації керівницю Секретаріату голови Верховної Ради Олени Слободян. У плагіаті у її дисертації, яку Слободян захистила під науковим керівництвом чинного голови парламенту Руслана Стефанчука, чиновницю звинуватили активісти.

Слободян сплагіатила дисертацію?

За даними громадської ініціативи "Дисергейт", аналіз дисертації Слободян виявив текстові збіги на 147 із 185 сторінок роботи (близько 79% сторінок дослідження). Як стверджують автори аналізу, у її роботі нібито використані фрагменти трьох наукових праць інших авторів без належного оформлення посилань.

Олена Слободян

За даними "Дисергейт", частину роботи Слободян нібито "запозичила" з дисертації російської дослідниці Марії Серової. Аналітики стверджують, що вона лише змінила окремі слова на синоніми та переставила речення, зберігши структуру й зміст тексту росіянки.

Аналіз дисертації Слободян на унікальність

При цьому, Слободян вказала ці праці у списку використаних джерел. Проте у тексті біло буквально два-три посилання на них.

Що відповіли у НАЗЯВО

"Телеграф" надіслав запит у Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, щоб з'ясувати, чи входить до повноважень НАЗЯВО питання щодо можливого академічного плагіату та чи може Агентство позбавити особу наукового ступеня. У НАЗЯВО відповіли, що станом на 15 липня не отримували жодної скарги щодо дисертації Слободян.

Ба більше, з лютого цього року Агентство вже не приймає такі скарги. Тепер для оскарження дисертації через плагіат треба звертатися до уповноваженого органу того університету, який присудив науковий ступінь, а не до НАЗЯВО.

Що відомо про Олену Слободян

Слободян має юридичну освіту та працювала доценткою Національної академії прокуратури України. Вона захистила кандидатську дисертацію на тему "Сучасний стан та перспективи патентно-правової охорони винаходів у сфері біотехнології".

Зараз Слободян є керівницею Секретаріату голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Саме він був її науковим керівником під час підготовки дисертації. У 2026 році Президент Володимир Зеленський нагородив Слободян званням "Заслужений юрист України".

Руслан Стефанчук

Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький розповів "Телеграфу", чи можна уникнути перевірки диплома на плагіат і штучний інтелект. За його словами, величезний пласт студентських робіт залишається без перевірки із банальної причини — браку грошей.