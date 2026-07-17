Зеленский не простит? Что ждет Федорова после громкой пресс-конференции

Экс-глава оборонного ведомства имел лучшие позиции к резким высказываниям

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Второй день в Украине продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. В то же время возникает вопрос о его дальнейшей судьбе.

"Телеграф" спросил экспертов и народных депутатов Украины, какую должность может занять бывший глава военного ведомства.

Что говорят эксперты о пути Федорова в политику

Известный дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что Федоров может быть среди лидеров политического проекта, политической партии, если он в нее вступит.

"Это безусловно. Другое дело, что когда он общается, то прекрасно понимаешь, что ему нужна практика политической деятельности. Я прекрасно понимаю, что он отличный менеджер, но в политике ему надо немного подучиться", — добавил он.

Роман Бессмертный. Фото: facebook.com/@bezsmertnyi

В свою очередь, политтехнолог Ярослав Макитра подчеркнул, что если бы выборы планировались через два-три месяца, даже через полгода, и была бы известна точная дата, то можно было прогнозировать, будь то самостоятельный политический проект Федорова или в сотрудничестве с другими политиками и спонсорами мог бы стать реальностью.

"А сейчас втягиваться в эту политическую борьбу, оставшись без должности, конфликтовать с верховным главнокомандующим во время войны – такая себе перспектива", – сказал политтехнолог.

Ярослав Макитра. Фото: facebook.com/yaroslav.makitra/

Политолог Игорь Рейтерович соглашается с предыдущим экспертом: "Если он, например, уходит в какую-то общественно-политическую деятельность, то встает вопрос отсутствия выборов".

Вместе с тем источник "Телеграфа" во фракции "Слуга народа" сказал на условиях анонимности: "Фактически вчера президент сам запустил политическую кампанию Михаила как нового лидера ".

Пресс-конференция перевернула все

Макитра отметил, что до вчерашней пресс-конференции дальнейшую судьбу Федорова можно было легче спрогнозировать. Очевидно, он оставался бы в команде президента и, возможно, на ответственных должностях.

"Но после этой пресс-конференции фактически это могло быть воспринято Зеленским и его командой как определенный вызов на самостоятельную политическую игру, на самостоятельное политическое видение", — считает политтехнолог.

Поэтому сейчас договариваться с Федоровым, если и будут, то исходя из этого контекста. Именно поэтому обрести должность и сработаться в команде по-новому ему будет непросто. И потому, может быть, эта пауза является определенным временным люфтом.

"Очевидно, он поднял определенные ставки и готов к какому-то сотрудничеству: остаться ли в должности, или, возможно, рассматривать какие-то другие, более масштабные вещи. Советник — это такая как бы история. Очевидно, что он видит где-то себя больше", — заметил Макитра.

Возвращение в МО не реально?

В свою очередь, Рейтерович не исключает, что Федоров надеется все еще вернуться в Министерство обороны, возможно немного позже, и продолжить то, что начал делать. "Но сейчас я, например, вообще не представляю, как он может в команду президента вернуться", – уточняет эксперт.

Игорь Рейтерович. Фото: Открытые источники

Народный депутат фракция "Голос" Ярослав Юрчишин уверен, что президент Зеленский, учитывая вчерашнюю коммуникацию, не согласится на возвращение Федорова в Министерство обороны по крайней мере в ближайшее время.

"Но, напомню, у нас было в свое время разделение Министерства обороны и Министерства стратегических промышленных отраслей, затем объединенное и, в конце концов, то, чем занимался приоритетно, Федоров, то есть обеспечивал технологическое развитие наших вооруженных сил, частично укладывается в концепцию стратегической отрасли промышленности. Теоретически такая возможность есть", — пояснил он.

По мнению Юрчишина, у Федорова остается вариант без противопоставления или с конфликтом пойти в милтек, то есть в сферу диджитализации оборонных активностей Украины.

Ярослав Юрчишин. Фото: "Телеграф"

"Оптимальная позиция для разрешения этой ситуации, которая бы максимально успокоила общество, это позиция, конечно, возвращение на место министра обороны. Возможно, созыв внеочередной сессии, на нее соберутся так же, как и на сессию, которая принимала решение по НАБУ – САП. Возможно, это решение в августе, 18 августа, когда планируется очередная сессия", – сказал нардеп.

В то же время, он добавил, что сомневается в том, что украинский лидер пойдет на такие шаги, хотя, по мнению Юрчишина, они были бы оптимальны.

Источник "Телеграфа" во фракции "Слуга народа" также уверен, что, учитывая весь комплекс обстоятельств, президент Зеленский принял окончательное решение, и не будет возвращать Федорова: "Можно ли вернуть Михаила? К сожалению, я думаю, что невозможно, потому что это как мировоззренческое решение – у них эта страница закрылась".

Пребывание в команде президента — крест на собственной карьере

Рейтерович считает, что Федорову могут найти какое-нибудь место, но для него здесь принципиальный вопрос: возвращаться вообще в команду или нет. И от этого будет зависеть вся его дальнейшая судьба.

"Если он на это согласится, то это однозначно поставит крест на его собственной карьере, поскольку это точно будет уже не та история, которая вернет ему то доверие, которое он получил по результатам последних событий", – говорит эксперт.

По его мнению: "Возвращаться это просто сразу себе все будущие перспективы сжечь, потому что очевидно, что и президент Украины Владимир Зеленский не простит Федорову, и последний не сможет простить главу государства".

Новый старт возможен, уверен Рейтерович

"Со всем тем, Федоров может очень неплохо стартануть. Например, заниматься тем же, чем он занимался, теми же дронами, оптимизацией и так далее, только уже с точки зрения общественной какой-то деятельности. И показывать там свою эффективность, налаживать какие-то контакты и так далее", — считает Рейтерович.

А дальше все же выходить на собственную политическую силу, участие в политике в будущем и претензию на какие-то другие должности, на какую другую роль вообще в украинском обществе.

"Потенциально мы здесь видели, вот это за счет этого протеста, что у него может сформироваться какой-то электорат, потому что он для многих людей стал таким, знаете ли, аналогом Зеленского образца 2019 года ", — сказал политолог.

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