"Терехову благодарны": у Зеленского ответили на вопросы главы КМВА
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Кто есть среди претендентов на должность
Советник президента Дмитрий Литвин ответил, возможно ли назначении мэра Харькова Игоря Терехова главой Киевской городской военной администрации.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов. Также советник Зеленского объяснил ситуацию с возможным назначением секретаря СНБО Рустема Умерова послом Украины в США.
Может ли Терехов возглавить КМВА
На вопрос, рассматривают ли Игоря Терехова на должность главы Киевской городской военной администрации, Дмитрий Литвин ответил, что мэр Харькова сосредоточен на работе в своем городе.
"Господин Игорь занимается Харьковом и все очень благодарны", — сказал советник президента.
Напомним, после заявления об отставке премьер-министра президент Владимир Зеленский проводил встречу с Игорем Тереховым.
Отдельно у советника президента поинтересовались, есть ли среди кандидатов на должность главы КМВА Олег Ляшко.
Дмитрий Литвин отметил, что бывший народный депутат, по информации Офиса президента, видит себя в другой сфере.
"Насколько мы слышали, господин Олег видит себя в армии", — сказал он.
Станет ли Умеров послом США
Советник президента прокомментировал также возможный переход секретаря СНБО Рустема Умерова на дипломатическую работу и назначение его послом Украины в Соединенных Штатах.
Он не подтвердил, что такое решение уже принято, но заявил, что кадровые изменения среди украинских послов готовятся.
"С Рустемом еще будет отдельный разговор, а о послах могу еще раз повторить, что готовятся изменения сразу не в одном посольстве, но ближе к совещанию с послами в августе", — отметил Литвин.
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