"Терехову благодарны": у Зеленского ответили на вопросы главы КМВА

Кто есть среди претендентов на должность

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Советник президента Дмитрий Литвин ответил, возможно ли назначении мэра Харькова Игоря Терехова главой Киевской городской военной администрации.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов. Также советник Зеленского объяснил ситуацию с возможным назначением секретаря СНБО Рустема Умерова послом Украины в США.

Может ли Терехов возглавить КМВА

На вопрос, рассматривают ли Игоря Терехова на должность главы Киевской городской военной администрации, Дмитрий Литвин ответил, что мэр Харькова сосредоточен на работе в своем городе.

"Господин Игорь занимается Харьковом и все очень благодарны", — сказал советник президента.

Владимир Зеленский и Игорь Терехов. Фото: V_Zelenskiy_official/telegram

Напомним, после заявления об отставке премьер-министра президент Владимир Зеленский проводил встречу с Игорем Тереховым.

Отдельно у советника президента поинтересовались, есть ли среди кандидатов на должность главы КМВА Олег Ляшко.

Дмитрий Литвин отметил, что бывший народный депутат, по информации Офиса президента, видит себя в другой сфере.

"Насколько мы слышали, господин Олег видит себя в армии", — сказал он.

Олег Ляшко. Фото: O.Liashko/facebook

Станет ли Умеров послом США

Советник президента прокомментировал также возможный переход секретаря СНБО Рустема Умерова на дипломатическую работу и назначение его послом Украины в Соединенных Штатах.

Рустем Умеров. Фото: Совет национальной безопасности и обороны Украины

Он не подтвердил, что такое решение уже принято, но заявил, что кадровые изменения среди украинских послов готовятся.

"С Рустемом еще будет отдельный разговор, а о послах могу еще раз повторить, что готовятся изменения сразу не в одном посольстве, но ближе к совещанию с послами в августе", — отметил Литвин.

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