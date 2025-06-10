Как обойти проверку диплома на плагиат и искусственный интеллект? Интересное объяснение Минобразования

МОН поощряет проверку антиплагиатными программами, но есть нюанс

Украинские вузы с помощью программ типа Strike Plagiarism проверяют дипломные и курсовые на плагиат и использование искусственного интеллекта. Тем временем огромный пласт студенческих работ остается без проверки по банальной причине — нехватки денег.

Об этом во второй части интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Он объяснил, проверяют ли домашние работы по применению искусственного интеллекта.

Больше об этом и другом читайте в публикации: "Проверка на ИИ — новый стандарт": в Минобразования рассказали о плагиате, злоупотреблениях отсрочками и НМТ".

По его словам, это зависит от заведения и его ресурсов. Потому что такие проверки стоят денег.

— Производители антиплагиатных программ берут оплату за каждую проверяемую страницу. Представьте себе: если в университете 10 тысяч студентов и каждую их работу проверять, это может вылиться в большие расходы, — говорит топ-чиновник МОН.

Поэтому не все университеты могут себе это позволить. Лучшие университеты сегодня проверяют не только курсовые или дипломные работы, но и большое количество текущих работ, которые студенты пишут для разных курсов. Мы в министерстве такую практику поощряем, — добавил Михаил Винницкий.

Напомним, главу Совета молодых ученых НАН Украины Валерию Ковача обвинили в плагиате. В некоторых ее заимствованных у россиян работах можно заметить некорректный автоматический перевод. Например, слово "пол" ("стать") переводится, как "підлога".