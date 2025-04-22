Мелкотемье, имитация науки: украинский ученый раскритиковал темы диссертаций по педагогике и психологии

В темах диссертаций выявлены четыре основные проблемы

Анализ тем диссертаций с последнего Протокола заседаний Межведомственного совета по координации научных исследований по педагогическим и психологическим наукам показал тревожные тенденции в сфере академической подготовки в Украине.

Украинский ученый Леонид Бедратюк на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором изложен подробный анализ по данной теме. Он был проведен с помощью искусственного интеллекта OpenAI.

ИИ под каждой темой детально описал два фактора: мелкотемье и научная имитация. Важно отметить, что это лишь анализ искусственного интеллекта, сделанный на основе собранных данных из открытых источников.

Среди наиболее распространенных проблем:

Декларативность: темы часто не содержат четкой научной проблемы или гипотезы, сосредотачиваясь только на результате, например, "формирование компетентностей".

Публицистика вместо науки: вместо точных формулировок часто используются метафоры и политические клише.

Ограниченное обобщение: большинство тем фокусируется на узких группах (будущие учителя, бакалавры конкретных специальностей), без стремления к междисциплинарному или системному охвату.

Псевдонаучная терминология: употребляются непонятные или необъяснимые термины, например "прогностический менеджмент" или "мягкие навыки", без научной операционализации.

Из 23 тем, которые были рассмотрены в ходе анализа, только одна и только наполовину не вызвала никакой оговорки. Остальные имеют не менее одного признака сомнительной научности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученый проанализировал диссертацию Усика и признал ее достаточно слабой. Украинцы отреагировали шквалом критики.