Боксеры, генералы и министры: кто попадал в скандалы с диссертациями в Украине

В скандалы из-за подозрений в плагиате и других нарушениях в своих диссертациях попал не только Усик

Скандалы с диссертациями известных украинцев регулярно становятся темой обсуждения как в научной среде, так и среди обычных людей. Одним из последних в центре подобного скандала оказался чемпион мира по боксу Александр Усик, защитивший диссертацию по праву, но сразу ставший объектом критики.

Ученые нашли в его работе ссылку на несуществующие источники и признаки фальсификации информации. Об этом заявили представители антиплагиатной инициативы "Дисергейт".

В марте 2025 Александр Усик защитил диссертацию в Харьковском университете внутренних дел и стал доктором философии по праву. Его научная работа называлась "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта". Однако бывший преподаватель Сумского университета Олег Смирнов нашел в ней серьезные проблемы – ссылки на не существующие источники и очевидные признаки подделки. Он назвал работу Усика простым "Цитатником" без подлинной научной ценности.

Светлана Вовк из организации "Дисергейт" также остро раскритиковала боксера в Facebook. "Господин Усик, зачем имитировать защиту диссертации? Зачем вам нужно обесценивать украинскую науку таким поступком?" – написала она. Вовк также отметила, что с таким напряженным графиком тренировок и боев у чемпиона просто не могло быть времени на серьезную научную работу.

Однако Усик – не единственный известный украинец, кто попал в скандал из-за диссертации. "Телеграф" напомнит, кто еще имел подобные проблемы.

В частности, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также стал объектом критики после защиты докторской диссертации в декабре 2023 года. Тогда языковед Ирина Фарион "наехала" на Залужного — она публично усомнилась в качестве его научной работы. Ее возмутило, что Залужный защищался в Одесской юридической академии, возглавляемой бывшим регионалом Сергеем Киваловым.

Залужный защищался в Одесской юридической академии, возглавляемой бывшим регионалом Сергеем Киваловым. "Вы понимаете уровень безумия!? Когда он ее написал? Мне интересно, потому что написать диссертацию – это исключить себя вообще из жизни. Я свою докторскую писала восемь лет, а кандидатскую – пять", – возмутилась Фарион в интервью.

Громкий скандал возник и вокруг министра образования Оксена Лисового. Его обвинили в плагиате сразу после назначения на должность. Сначала министр подал свою работу на проверку, но потом просто отказался от учёной степени. Поэтому проверку остановили.

Юрист Никита Андреев, член Национального агентства по качеству высшего образования, подал в суд на НАОКВО из-за этого решения. Суд открыл дело, требуя завершить проверку диссертации министра.

Еще один громкий скандал разразился в Национальной академии наук. Председателя Совета молодых ученых Валерию Ковач обвинили в масштабном плагиате из российских источников. Ученые Сергей Шарапов и Антон Сененко нашли в ее работе забавные ошибки машинного перевода – русское слово "пол" (стать) было переведено как "підлога", а "Волгоградская область" вдруг стала "Киевской". Это обосновывало, что текст просто скопировали из русских источников. В марте 2025 года Ковач временно отстранили от должности.

Похожий скандал ранее произошел и с Ильей Кивой, бывшим пророссийским политиком, убитым в декабре 2023 года. В его диссертации были обнаружены ссылки на несуществующие источники и поддельные справки. По словам тогдашнего министра образования Сергея Шкарлета, министерство получило копию диссертации Кивы и провело расследование этих нарушений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ученый проанализировал диссертацию Усика и признал ее достаточно слабой. Украинцы отреагировали шквалом критики.