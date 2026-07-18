Унитаз будет сиять как новый: дешевое средство легко заменит агрессивный отбеливатель

Известковый налет – одна из самых распространенных проблем при уборке ванной комнаты.

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Из-за жесткой воды на поверхности унитаза постепенно появляются темные пятна, желтоватые отложения и неприятный запах, которые сложно удалить обычным мытьем. Многие сразу используют агрессивные средства с хлором, однако они не всегда эффективно справляются именно с минеральными загрязнениями. Есть простой и доступный способ вернуть сантехнике чистоту – поможет обычный столовый уксус, который часто есть дома. Об этом говорится на портале "Express".

Основной причиной появления стойкого налета являются минеральные соли в воде, которые со временем скапливаются на поверхности и образуют плотный слой. Именно поэтому отбеливатель может не дать ожидаемого результата: хорошо уничтожает бактерии, но слабее работает против известковых отложений.

Для очистки унитаза можно использовать белый уксус. Его рекомендуют немного подогреть (не доводя до кипения), нанести на загрязненные участки и оставить примерно на час. За это время кислота в составе уксуса поможет размягчить известковый налет, после чего будет значительно легче удалить щеткой.

Если загрязнения устарели, средство можно оставить действовать на более длительное время, например, на ночь. После этого поверхность следует тщательно очистить и смыть водой.

Для регулярной дезинфекции сантехники можно использовать перекись водорода. Он помогает снизить количество бактерий, устранить неприятные запахи и освежить поверхность. В то же время важно помнить: уксус и перекись водорода нельзя смешивать, поскольку такая комбинация может быть опасна для здоровья.

Регулярный уход поможет избежать скопления сложного налета. Простое средство из кухонного шкафа может стать эффективной альтернативой дорогостоящей бытовой химии и помочь поддерживать чистый унитаз без резкого запаха хлора.