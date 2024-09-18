СМИ назвали причину задержания Усика в Польше: что не понравилось сотрудникам авиакомпании

Боксер с тренером летели в Испанию

Украинского боксера Александра Усика, который поздно вечером 17 сентября был задержан в аэропорту Кракова в Польше, могли задержать из-за "неподходящего для полета состояния". Перед этим он 14 часов добирался из Киева.

Такую причину задержания Усика назвал источник американского спортивного канала ESPN. Украинский боксер попытался сесть на рейс в Валенсию, Испания, где он должен начать подготовку к своему матчу-реваншу за звание чемпиона в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке, так как представитель авиакомпании решил, что их состояние не позволяет им лететь.

По словам источника, Усик объяснял, что они просто устали после долгого переезда автомобилем из Киева, проехав около 900 км. Однако, отмечает издание, "из-за языкового барьера и категоричности Усика", он был задержан.

Напомним, жена Усика, которая летела с ним, опубликовала видео его задержания. Оно вызвало не только возмущение украинцев, но и острую реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Вскоре он сообщил, что боксера освободили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Усик записал видео после своего освобождения. Он сказал, что Зеленский за него очень переживал и поблагодарил президента.