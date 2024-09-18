Выгорел дотла: во Львове произошел масштабный пожар в кинотеатре (фото)
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Возгорание произошло на рассвете
В среду на рассвете, 18 сентября, во Львове сгорел кинотеатр "Дзвін", старое здание выгорело дотла. Площадь пожара составила около 400 кв. м.
Об этом сообщает Львовский городской совет в своем Telegram. Отмечают, что по предварительной информации здание намеренно подожгли.
"Сегодня около 06:00 утра поднялся пожар в кинотеатре "Дзвін", что возле памятника Бандере во Львове. Помещение полностью выгорело. По предварительной информации причина пожара — поджог. Пострадавших в пожаре нет. Зато получили повреждения соседние здания — бизнес и частные помещения", — написали в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и охранники. Специалисты выясняют все детали происшествия.
Как сообщили в ГСЧС, сообщение о пожаре спасателям поступило 18 сентября в 04:42.
"К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Львова по повышенному номеру вызова. На момент прибытия пожарных горела крыша здания. Огонь быстро распространялся по горючим конструкциям", — написали в сообщении.
В 06:04 пожар был локализован и в 06:41 ликвидирован. Площадь возгорания составила около 400 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекалось 40 спасателей и 8 единиц спецтехники.
Кинотеатр "Дзвін"
Кинотеатр был построен в 1950-х годах на месте павильона кинотеатра "Гражина", разрушенного во время Второй мировой войны. Это был первый летний кинотеатр в Украине. Позже его назвали "Маяк". Название "Дзвін" он получил уже в независимой Украине, в 1994 году.
Площадь кинотеатра составляет около 700 кв. м. После того, как рядом с кинотеатром построили мемориал имени Степана Бандеры в мае 2007, город планировал создать в здании соответствующий музей. Однако по состоянию на 2024 год этого так и не произошло.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в самом большом спальном районе Харькова возник сильный пожар. Произошло это на Салтовке.