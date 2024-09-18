Выгорел дотла: во Львове произошел масштабный пожар в кинотеатре (фото)

Возгорание произошло на рассвете

В среду на рассвете, 18 сентября, во Львове сгорел кинотеатр "Дзвін", старое здание выгорело дотла. Площадь пожара составила около 400 кв. м.

Об этом сообщает Львовский городской совет в своем Telegram. Отмечают, что по предварительной информации здание намеренно подожгли.

"Сегодня около 06:00 утра поднялся пожар в кинотеатре "Дзвін", что возле памятника Бандере во Львове. Помещение полностью выгорело. По предварительной информации причина пожара — поджог. Пострадавших в пожаре нет. Зато получили повреждения соседние здания — бизнес и частные помещения", — написали в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и охранники. Специалисты выясняют все детали происшествия.

Как сообщили в ГСЧС, сообщение о пожаре спасателям поступило 18 сентября в 04:42.

"К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Львова по повышенному номеру вызова. На момент прибытия пожарных горела крыша здания. Огонь быстро распространялся по горючим конструкциям", — написали в сообщении.

В 06:04 пожар был локализован и в 06:41 ликвидирован. Площадь возгорания составила около 400 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекалось 40 спасателей и 8 единиц спецтехники.

Кинотеатр "Дзвін"

Кинотеатр был построен в 1950-х годах на месте павильона кинотеатра "Гражина", разрушенного во время Второй мировой войны. Это был первый летний кинотеатр в Украине. Позже его назвали "Маяк". Название "Дзвін" он получил уже в независимой Украине, в 1994 году.

Кинотеатр "Колокол" в 2015 году

Площадь кинотеатра составляет около 700 кв. м. После того, как рядом с кинотеатром построили мемориал имени Степана Бандеры в мае 2007, город планировал создать в здании соответствующий музей. Однако по состоянию на 2024 год этого так и не произошло.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в самом большом спальном районе Харькова возник сильный пожар. Произошло это на Салтовке.