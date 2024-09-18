Россияне атакуют Украину почти 12 часов подряд: где слышали взрывы ночью

Тревога остается в ряде областей

В ночь на 18 сентября российские войска вновь атаковали Украину дронами "Шахед". В результате в двух города слышали взрывы.

Информация о запуске беспилотников появилась в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Сообщения начали появляться еще около 21:00 17 сентября и на утро этого дня в части территорий все еще остается воздушная тревога из-за угрозы применения "Шахедов".

Так, примерно в 3 часа ночи в Киеве раздался взрыв. Позже начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сказал, что на подступах к столице работает ПВО. В свою очередь, Воздушные силы предупреждали о "Шахеде" в направлении Киева и возможной работе ПВО.

Также взрыв слышали в Сумах около 4 часов. До этого военные предупредили о пусках КАБов в Сумскую область.

По состоянию на время выхода этого материала, ситуация с воздушной тревогой следующая:

При этом в Воздушных силах сообщают об угрозе применения БПЛА по Кропивницкой области, а также Винницкой и Ровенской. Всех просят находиться в укрытиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 16 сентября россияне атаковали Киевскую область и столицу "Шахедами". В результате были повреждены частные дома, автомобили, а также была травмирована одна женщина.