СБУ нагрянула с обысками в УПЦ МП в Киеве: что ищут в мужском монастыре

Уже есть первые кадры с места событий

Сотрудники СБУ пришли с проверкой в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве. Обыски в монастыре проводятся с самого утра среды, 18 сентября.

Об этом "Телеграф" узнал от собственных источников в правоохранительных органах. Уже есть эксклюзивные кадры по обыскам в монастыре УПЦ МП. Кроме того, названа возможная причина визита силовиков.

"Говорят, что местные монахи очень любят "святую россия-матушку". Они распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают агрессию РФ против Украины ", — рассказал собеседник нашему изданию.

Официального заявления от СБУ на этот счет пока нет.

Справка

Введенский мужской монастырь был создан в конце 19 века – в первые годы 20 века. Монастырь находится в Печерском районе Киева (улица Князей Острожских, 42).

Дом относится к памятникам культурного наследия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. То есть, может быть ограничена деятельность УПЦ МП в Украине.