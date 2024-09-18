В шаге от бунта? Как Банковая договаривалась с Радой насчет Кабмина и какого голосования боятся нардепы

Большинство подобных вопросов практически не обсуждается с парламентариями

Почти две недели назад в Украину частично вернулась политика. Осень началась с ожидаемого события кадровых изменений в Кабинете министров . Несмотря на то, что ситуация с увольнениями и назначениями менялась почти каждый час, все происходило довольно быстро. Неизменным атрибутом было то, что все кадровые перестановки решались в Офисе президента (ОП). Между тем вне внимания еще раз остался парламент, в том числе президентская фракция "Слуга народа" (СН).

"Успешно передвинули кровати", — иронизирует один из депутатов СН в разговоре с "Телеграфом". Он, как и некоторые его коллеги по фракции, уже философски относится к тому, что с ними большая часть подобных вопросов практически не обсуждается. К примеру, потенциальных министров "слуги" увидели только в преддверии голосования. Их лично представили президент и премьер.

Между тем в руководстве фракции уверяют, что список назначений уже давно "гулял" среди депутатов и это не должно быть для парламентариев особым сюрпризом. При этом источник во фракции признается, что некоторые детали дорисовывались уже в последние дни. Детальнее о нынешних отношениях Банковой с парламентом и о настроениях под куполом Верховной Рады, читайте в материале "Телеграфа".

Знают как облупленных

Несмотря на отсутствие авторитета парламента, для ОП было важно избежать неконтролируемого бунта и проводить беседы внутри фракции. По информации "Телеграфа", роль коммуникаторов выполняли глава фракции СН Давид Арахамия и вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Как рассказывает один из депутатов, Арахамия и Корниенко хорошо знают слабые места своих коллег, поэтому быстро находили общий язык в вопросах поддержки того или иного кандидата в министры: "За 5 лет они изучили депутатов как облупленных: кто более "понятийный", кто более философского характера, кому-то хочется ездить за границу на какие-то встречи, а кому-то к детям. Кому-то достаточно, чтобы его просто выслушали".

"Было определенное непонимание у депутатов из аграрного комитета. Они надеялись, что министром будет назначен Тарас Высоцкий (руководил ведомством в статусе врио. — Ред.). Но из-за его уголовного дела в ОП переиграли ситуацию, — отмечает собеседник "Телеграфа". — Для всех неожиданной стала кандидатура Виталия Коваля (экс-руководителя Фонда госимущества. — Ред.). Корниенко и Арахамия объяснили депутатам, что у них не тот комитет, который может шалить. Поэтому им лучше спокойно поддержать нового министра", — подчеркнул источник издания.

Многие представители фракции до сих пор не понимают, почему Коваля отправили в аграрное министерство, ведь это вовсе не его направление. "Никогда от него ни слова не слышал о кукурузе. Может, что-то изменилось. А может, он почувствовал, что в Фонде госимущества сильно "пахнет жареным" и там ничего не сделаешь и не заработаешь", — делится с "Телеграфом" собеседник в СН.

Коваля связывают с Тимурой Миндичем, совладельцем "Квартала 95". Также нового министра называют креатурой главы ОП Андрея Ермака.

Личные мотивы

С некоторыми депутатами Корниенко и Арахамии пришлось вести отдельные переговоры об увольнении Ирины Верещук. В Кабмине она занималась вопросами реинтеграции временных оккупированных территорий. Группу из 15—20 парламентариев, которые в большинстве своем были мажоритарщиками с оккупированных территорий, еще называли "фан-клубом Верещук". Именно через нее они решали определенные вопросы по ВПЛ.

"Ее нельзя было выгнать сразу. Поэтому решили отправить в ОП. Донесли людям, что так будет лучше не только для нее, но и для всех. Объяснили, что лучше будет присоединить это министерство к Минрегионов и инфраструктуры", — объясняет депутат, знакомый с ситуацией.

При этом он добавил: "Со стороны выглядело довольно странно, что мы во время войны ликвидируем Минреинтеграции. Психологически непростая история: если нет реинтеграции, значит, мы забросили эти территории и за них не боремся. Эти мысли трудно пересилить".

Еще одной противоречивой кандидатурой был бывший заместитель главы ОП Алексей Кулеба, ставший вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития громад и территорий Украины. Именно ему также отдают Министерство реинтеграции, которое возглавляла Верещук. Против него выступали мажоритарщики Киевской области, депутат группы бизнесмена Ильи Павлюка и лично глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Если первые с Кулебой не сработались еще при его управлении Киевской областью, то у Шуляк личный мотив – у нее дружеские отношения с Александром Кубраковым. Он, как известно, возглавлял Минвосстановления раньше.

После назначения Кулебы Шуляк даже написала пост в Facebook , в котором хвалила Кубракова. На Банковой такой шаг не оценили и считают, что глава партии пошла против президента. У Зеленского в последнее время были напряженные отношения с Кубраковым, что и стало причиной увольнения. Сейчас в ОП задумываются о замене Шуляк на посту руководителя партии СН. Но возникает другая проблема – желающих возглавить политсилу нет.

Кабмин за парламент

Если голоса за назначение министров руководство фракции еще смогло собрать, то более сложная ситуация была с отставкой премьера Дениса Шмыгаля. Отметим, что слухи о смене главы правительства стабильно появляются раз в несколько месяцев, однако это не помешало невнятному Шмыгалю стать рекордсменом по сроку премьерства — он возглавляет Кабмин более 4,5 года. Впрочем, несколько месяцев назад серьезно распространялись слухи, что Зеленский намерен заменить премьера на Юлию Свириденко, первогою вице-премьер-министра — министра экономики. Собирать голоса в парламенте тогда отправили все того же Арахамию.

"Давид (Арахамия. — Ред.) аргументировал, что на назначение кого-то нового голосов нет. Особенно, если этот новый такой же, как старый. Когда начали серьезно обсуждать вариант замены на Свириденко, то депутаты откровенно говорили, что это "менять шило на мыло". Некоторые прямо отвечали, что даже не придут на голосование. Мы проанализировали и поняли, что это плохая история. Если бы в решающий момент реально не хватило голосов, то мы бы очень плохо выглядели. И президент тоже. Не стоит забывать, что для увольнения Шмыгаля в условиях военного положения нужно чуть ли не закон менять", — рассказывает "Телеграфу" народный депутат, причастный к этой истории.

В конце концов Шмыгалю подтвердили, что он продолжает работать, и предложили обновить состав своей правительственной команды. Он не имел отношения только к увольнению Верещук и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Кулеба последние два месяца уже не работал. Он хотел поехать послом в Британию, но туда отправили Залужного. Дима воспринял это как недружественный шаг. Последней каплей стали его непонятные заявления в Польше . В конце концов, ему предлагали сделать и возглавить мультипосольство в Брюсселе, но он отказался", — объясняет источник "Телеграфа" в ОП.

Сразу после назначений премьер собрал обновленный частично Кабмин и призвал всех сотрудничать с парламентом. И это, несмотря на то, что в украинском политикуме постоянно жалуются, что Верховная Рада потеряла свою субъектность. Шмыгаль понимает, что без депутатов не удастся провести законы, которые требуют партнеры для предоставления финансовой помощи.

"90% депутатской лояльности к правительству будет зависеть от коммуникации министров с депутатами. Несмотря на то, что наши "слуги" часто приходят в правительство с откровенно трешевыми идеями", — признается один из собеседников "Телеграфа".

Парламентские настроения

После запрета московской церкви и кадровых пертурбаций в СН все страсти улеглись. Сейчас народные депутаты прогнозируют спокойную работу. Пока в повестке дня действительно нет противоречивых законопроектов. "Голоса будут. При необходимости помогут наши партнеры из других фракций (речь идет, в частности, о депутатских группах "Довіра" и "За майбутнє". — Ред.)", — говорят "Телеграфу" в руководстве СН.

Вопросы могут возникнуть в отношении законопроекта о публичных закупках, который требуют международные партнеры. Там придется искать золотую середину в переговорах с союзниками.

Также в Верховной Раде уже обсуждают предстоящие голосования об окончании войны. Никто пока не понимает, будут ли переговоры с Россией, о чем в конце концов договорятся на Саммите мира. Но в чем точно убеждены депутаты: любые результаты переговоров, формат окончания войны нужно будет проголосовать в парламенте.

"Трудно представить, как это все будет, – отмечает депутат СН. – Пока непонятно, когда вообще может состояться такое голосование. Сейчас все ждут ноября и выборов президента в США", — резюмирует собеседник издания.