Пока переживать не стоит? Когда ждать серьезного роста курса доллара, прогноз экономиста

Эксперт дал прогноз на текущую неделю

В следующем году американская валюта может подорожать до 45 гривен. Это событие не должно повлечь за собой стремительный рост спроса на банкноту сейчас.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, передает ТСН, в 2025 году населению следует ожидать значительного обесценивания гривны. К концу текущего года средний курс будет 42,5 гривны, а уже в следующем году он может вырасти до 45 гривен.

"Но новость, что доллар в следующем году, возможно, подорожает до 45 гривен, не должна уже сейчас привести к стремительному росту спроса на наличную валюту. И, соответственно, к спекулятивному повышению курса, прежде всего из-за ограниченной покупательной способности большинства населения", — говорит Пендзин.

Курс доллара в Украине на 18 сентября

По данным портала "Минфин", в среду, 18 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,30 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,70 (покупка) и 41,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,41 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на каком уровне заложен курс доллара в бюджете Украины на 2025 год.