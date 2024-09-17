"Подарок" лично Залужному: Безуглая уходит из оборонного комитета, но "недалеко"

Скандальная нардеп займется деятельностью дипломатов

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая известна своей критикой действий Генштаба ВСУ, захотела заняться новой деятельностью. Для этого она планирует перейти в другой парламентский комитет.

Об этом она сообщила в своем Facebook. Там она обнародовала заявление на увольнение с должности заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вместо этого она хочет войти в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Она также обратилась напоследок к Генштабу, сообщив, что "уходит недалеко".

Она не стала объяснять причины произошедшего, однако нардеп Ирина Геращенко сообщила, что "Евросолидарность" смогла "дожать" увольнение Безуглой.

"Теперь "повезло" нашему комитету по иностранным делам. Будет дипломатов увольнять, послам приготовиться?", — добавила она.

В свою очередь бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в комментариях к посту Геращенко пошутил, что это будет "подарком" персонально для бывшего главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного. По всей видимости он подразумевал, что нардеп очень часто критиковала генерала, пока тот руководил ВСУ, а теперь идет в комитет, который контролирует работу дипломатов.

Другие же пользователи предложили отправить Безуглую послом в какую-то далекую страну, например, в Бразилию.

Как сообщалось ранее, Безуглая на днях приезжала "инспектировать" Покровское направление, после чего нарвалась на новый шквал критики со стороны военных.