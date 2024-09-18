Война только для бедных или спасение экономики? Три "за" и три "против" экономического бронирования в Украине

Правительство предлагает бизнес-сообществу несколько вариантов механизма получения брони.

Полномасштабная война с Россией идет уже третий год, поэтому Украина ищет новые подходы к мобилизации и управлению человеческими ресурсами. Одно из предложений, вызывающих горячие споры — это введение так называемого экономического бронирования, то есть возможности для предприятий ради экономической стабильности платно бронировать определенное количество сотрудников. Министерство экономики Украины планирует ввести несколько моделей такого бронирования уже в октябре-ноябре.

"Телеграф" спросил экспертов и военных об основных аргументах "за" и "против" такой инициативы.

Минусы

Социальная несправедливость

Хотя возможность забронировать свое рабочее место за определенную сумму еще не введена, она уже успела вызвать волну недовольства. Как считает часть критиков, система бронирования усилит разрыв между состоятельными и неимущими людьми.

— Одним только этим решением война автоматически превратится в войну бедных ради обогащения богатых, — предостерегает военный эксперт и ветеран АТО, бывший боец батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его мнению, говорить о плюсах экономического бронирования вообще нецелесообразно. Какими бы эти достоинства ни были, они несравненно перекрываются минусами.

— Я понимаю логику тех, кто хочет это ввести. Насколько мне известно, здесь играют роль два фактора. Первый – это большое давление со стороны бизнес-лоббистов, которые теряют квалифицированную рабочую силу и не хотят этого допустить. Второй фактор – это огромный дефицит нашего бюджета, — говорит он.

По его словам, сейчас власти креативно ищут любые дополнительные источники поступлений. Возможно, кто-то подсказал им идею легализовать то, что уже существует. Мол, если и так можно "откупиться" от мобилизации, давайте это легализуем, и пусть деньги уходят в бюджет, а не в карманы военкомов.

— Однако я вообще не считаю этот аргумент о легализации положительным. Он, можно сказать, преступный. Это похоже, чтобы сказать: "Если уже существуют педофилы, перестанем их сажать, легализуем и введем штраф за изнасилование ребенка". Это абсурд, и такое же абсурдное и экономическое бронирование, — приводит пример Дикий.

Снижение патриотического духа и игра на руку Кремля

Эксперты опасаются, что возможность откупиться от службы может негативно повлиять и на готовность граждан защищать страну. А наша война – это национально-освободительная война, всенародная борьба за выживание страны и нации.

— Идея экономического бронирования, на мой взгляд, является одним из наиболее губительных решений в этой войне. Поэтому решение не только не приблизит нас к победе, а наоборот – приблизит нас к поражению, – отмечает Евгений Дикий.

По его словам, он знает, что авторы этого законопроекта не связаны с Кремлем и не являются российской агентурой. Но, глядя на ожидаемые результаты, если бы Кремль искал способ расколоть наше общество, создать пропасть между армией и остальным населением, которое потом будет трудно преодолеть даже после победы, лучшей идеи в Кремле не могли бы придумать.

— Я не часто выражаюсь так категорично. И очень надеюсь, что эти аргументы будут услышаны еще до внесения закона в Раду. Но если его все-таки внесут, наша обязанность обращаться к законодателям и давить на них всеми возможными методами, разрешенными во время военного положения. Все, что не запрещено, должно быть использовано, чтобы не допустить принятия этой роковой ошибки, значительно повышающей риск поражения в этой войне, — говорит ветеран АТО и военный эксперт.

Риск коррупционных схем в самом бизнесе

Выгнали коррупцию через двери военкоматов, а она влезла в окно бизнеса — так считают критики системы, отмечая риски появления новых лазейок.

— Работодатели могут создавать фиктивные рабочие места для "левых" сотрудников, чтобы они могли избежать мобилизации. С одной стороны, это может уменьшить коррупцию в военных комиссариатах, но с другой — это легализует ее среди граждан и бизнеса, — предупреждает руководитель Благотворительного Фонда Мир и Ко Мирослав Гай.

Пока сложно судить, ведь окончательной формы этого экономического бронирования мы не видим.

— Например, бронирование доступно для компаний, которые обеспечивают обороноспособность государства или отвечают за критическую инфраструктуру. Таких работников действительно нужно бронировать. Также я обязательно бронировал бы работников медицинской сферы, особенно уникальных специалистов, таких как хирурги, онкологи. То есть тех, у кого есть особые знания и компетенции, — делится мнением Мирослав.

По его словам, даже то, что уже существует, не всегда работает должным образом.

— У нас есть Конституция Украины, которая предусматривает не только права, но и обязанности граждан. Одной из таких обязанностей является защита суверенитета и государства. Поэтому я не уверен, что экономическое бронирование – это правильное решение, – говорит волонтер.

Мирослав Гай утверждает, что знает случаи, когда крупные компании использовали разные схемы, чтобы забронировать своих топ-менеджеров или специалистов. Но он знает и другие примеры, когда руководители крупных предприятий ушли на фронт самостоятельно.

— Кроме того, экономическое бронирование может способствовать манипуляциям со стороны работодателей. Они могут давить на работников, угрожая исключить их из списка, если те не будут выполнять определенные требования. В Украине профсоюзы функционируют не в полную мощность, поэтому это может привести к нарушению прав работников, — говорит он.

Плюсы

Общая поддержка предприятий

Экономическое бронирование имеет целью помочь предприятиям сохранить ключевых специалистов и обеспечить стабильную работу, отмечает в беседе с "Телеграфом" экономист Илья Несходовский.

Согласно одной из предложенных моделей бронирования экономическое бронирование зависит от уровня заработной платы. Она должна быть существенно больше средней по Украине, то есть около 35 тысяч гривен.

При такой системе, работодатели смогут сохранить ключевых специалистов, повышая им зарплату до уровня, отвечающего требованиям бронирования.

Это также создаст стимул для самих работников. Вместо того чтобы искать обходные пути избегания призыва, они будут заинтересованы в официальном трудоустройстве с высокой зарплатой. Таким образом, работники получат определенную стабильность и защиту от мобилизации, что, по мнению экономического аналитика, может положительно повлиять на их безопасность и планирование будущего.

Увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет

Стабильно работающие предприятия означают больше налогов в бюджет страны. В финальной версии законопроекта о повышении налогов закладываются нормы и экономическое бронирование. А ожидаемые поступления от повышения налогов составляют 58 млрд. грн. в 2024 году и 137 млрд. грн. в 2025 году.

— Если предприятия работают, то работает и экономика, платятся налоги и поступления в бюджет растут. Что касается справедливости такого подхода, это субъективный вопрос. Ведь для победы требуются не только солдаты на фронте. Нужно также обеспечить их вооружением, снарядами, одеждой, что невозможно без функционирующей экономики, – говорит Илья Несходовский.

По его словам, все зависит от того, какая модель бронирования будет утверждена окончательно.

— Я считаю третью модель бронирования более справедливым вариантом по сравнению с другими предложенными, которые позволяли фактически откупиться от мобилизации, заплатив чуть более 20 тысяч гривен. Это действительно было несправедливо, – говорит экономист.

При этом следует рассмотреть и вопрос демобилизации тех, кто уже находится на фронте.

— Должно быть понимание, когда и при каких условиях люди могут вернуться домой. Только тогда экономическое бронирование будет полностью понятно и справедливо, — говорит Илья Несходовский.

Борьба с коррупцией в военкоматах

Как бы там ни было, официальное бронирование может уменьшить количество случаев взяточничества непосредственно в военкоматах.

— Эти деньги пойдут на армию, в поддержку мотивированных бойцов, а не в кармане коррумпированных чиновников, — считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он считает, что это решение позволит выйти из достаточно сложной ситуации. В настоящее время растет количество коррупционных схем, связанных со взятками представителям ТЦК и военным. Эти скандалы постоянно возникают в открытых источниках.

— Человек, не желающий идти в армию, будет плохим, немотивированным и неэффективным военным. Такие люди пытаются откупиться от службы, давая взятки, что только усиливает коррупцию. От этого страдает страна. Поэтому я считаю правильным подходом позволить тем, кто не желает служить, официально купить бронь. Я полностью поддерживаю этот вариант и не вижу в нем никаких недостатков – только преимущества, – говорит Александр Коваленко.

Такое же мнение имеет экономист и бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. По его словам, экономическое бронирование – это легализация того, что сегодня происходит незаконно.

— В общем-то, я считаю, что нововведение является положительным решением. Экономически оно обосновано и логично. Если забронированных людей станет слишком много и будет мешать пополнению армии, можно поднять ставки. Бронирование может стоить не 20-30 тысяч гривен, а 40-50 тысяч. Экономические регуляторы позволят поддерживать баланс между количеством работников и уходящим на фронт. Поэтому предприятия будут вынуждены оставлять только важнейших специалистов, говорит экономист о второй системе бронирования.

По словам экономиста, важно понимать, что тыл должен быть крепким. Если мобилизовать всех без исключения, то внутренний порядок в стране будет нарушен.

— Из истории известно, что даже сильные армии, как, например, немецкая во время Первой мировой войны, проигрывали из-за внутренних экономических трудностей. Поэтому нельзя пренебрегать важностью стабильной экономики, — убежден Лановой.

Эксперт соглашается относительно возможных коррупционных схем внутри самого бизнеса. Но здесь, по его словам, немаловажную роль играет контроль со стороны ответственных органов. Территориальные комиссии должны отвечать не только за мобилизацию, но и планирование, подготовку будущих воинов, учитывая их профессиональные и военные специальности. Задача состоит не в том, чтобы просто набирать как можно больше людей, как это делается в России, а в том, чтобы обеспечить справедливый и эффективный процесс мобилизации.

Три модели бронирования – о чем они

В середине 2024 года украинский парламент получил на рассмотрение законопроект №11331, призванный регулировать процесс экономического бронирования. Хотя законопроект до сих пор не прошел дальнейшего рассмотрения, правительство предложило бизнес-сообществу несколько вариантов механизма получения брони.

Первый вариант, описанный в законопроектах №11331 и №11332, позволяет компаниям бронировать любого работника, независимо от уровня его заработной платы. Условиями для этого является уплата специального сбора, отсутствие налоговой задолженности и минимальный месячный доход предприятия свыше 61 200 грн. Эта модель также распространяется на ФЛПов, зарегистрированных не менее чем за полгода до введения закона.

Второй вариант, предложенный в законопроекте №11331-1, фокусируется на бронировании работников с высокими зарплатами, которые соответственно генерируют большие налоговые поступления. Хотя точный порог заработной платы еще не определен, в СМИ упоминается сумма около 30-35 тысяч гривен в месяц.

Третий вариант, представленный в законопроекте №11331-2, является гибридным. Он предусматривает возможность бронирования для работников с зарплатой не менее 36 тысяч гривен, а также для ФЛП с месячным доходом более 61 тысяч гривен.

В таком случае субъекты хозяйствования, бронирующие военнообязанных работников, должны уплачивать в государственный бюджет сбор, равный сумме тысячи двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (20,400 грн — Ред .). Это та сумма, которую должны оплатить предприятия за бронирование одного военнообязанного работника.

10 сентября премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал изменения в механизме бронирования, причем призвал отойти от формулировки "экономическое бронирование", а пользоваться формулой "воюй или работай". "Откупиться от защиты Родины будет невозможно. Это ключевой принцип, это красная линия", — подчеркнул глава правительства. По его словам, изменения должны быть введены в ближайшее время.