ЧМ-2024 по футзалу: расписание, трансляции и результаты сборной Украины

Сине-желтые сражаются за трофей

В субботу, 14 сентября, в Узбекистане начнется 10-й чемпионат мира по футзалу. Отметим, сборная Украины в отборе на турнир завоевала прямую путевку, выиграв группу.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты сборной Украины на ЧМ-2024 по футзалу. Добавим, что все матчи Мундиаля будут транслироваться эксклюзивно на: спутниковом канале "Суспільне Спорт"; местных телеканалах "Суспільного мовлення"; диджитал-платформе "Суспільне Спорт"; YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Сборная Украины на турнире выступает в группе С вместе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном. Из группы выйдут 2 лучшие команды, а также топ-4 сборные, занявшие третьи места.

Расписание, трансляции и результаты матчей сборной Украины по футзалу на чемпионате мира-2024 (обновляется)

15 сентября

18:00 — Аргентина – Украина.

18 сентября

15:30 — Ангола – Украина.

21 сентября,

18:00 — Украина – Афганистан

Напомним, УЕФА наказал Украину за кричалки украинских болельщиков в адрес президента РФ Владимира Путина на матче 1/2 финала футзального Евро-2022 Украина — Россия (2:3).