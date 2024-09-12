ЧМ-2024 по футзалу: расписание, трансляции и результаты сборной Украины
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Сине-желтые сражаются за трофей
В субботу, 14 сентября, в Узбекистане начнется 10-й чемпионат мира по футзалу. Отметим, сборная Украины в отборе на турнир завоевала прямую путевку, выиграв группу.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты сборной Украины на ЧМ-2024 по футзалу. Добавим, что все матчи Мундиаля будут транслироваться эксклюзивно на: спутниковом канале "Суспільне Спорт"; местных телеканалах "Суспільного мовлення"; диджитал-платформе "Суспільне Спорт"; YouTube-канале "Суспільне Спорт".
Сборная Украины на турнире выступает в группе С вместе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном. Из группы выйдут 2 лучшие команды, а также топ-4 сборные, занявшие третьи места.
Расписание, трансляции и результаты матчей сборной Украины по футзалу на чемпионате мира-2024 (обновляется)
15 сентября
18:00 — Аргентина – Украина.
18 сентября
15:30 — Ангола – Украина.
21 сентября,
18:00 — Украина – Афганистан
Напомним, УЕФА наказал Украину за кричалки украинских болельщиков в адрес президента РФ Владимира Путина на матче 1/2 финала футзального Евро-2022 Украина — Россия (2:3).