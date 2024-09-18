"Болонья" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Горняки начинают свой путь в основном раунде Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, "Шахтер" сыграет с "Болоньей" в рамках матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне Горняки узнали имена восьмерых соперников в турнире.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча первого тура ЛЧ "Болонья" — "Шахтер". Встреча состоится в Болонье (Италия) на стадионе "Ренато Даль-Ара", начало — в 19:45 по киевскому времени.

"Болонья" — "Шахтер": онлайн-трансляция матча — начало в 19:45 (обновляется)

Донецкий клуб стартует в турнире в битве с другим аутсайдером. Тем не менее именно итальянский клуб — фаворит поединка. Добавим, что игру "Болонья" — "Шахтер" можно посмотреть в Украине.

Напомним, "Шахтер" по итогам жеребьевки основного этапа ЛЧ в главном еврокубке также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Аталантой", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом". С расписанием Горняков в турнире можно ознакомиться на сайте "Телеграф". По итогам 8 туров лучшие 8 команд в общей турнирной таблице выйдут в плей-офф напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые игры за место в 1/8 финала. Остальные попрощаются с еврокубками.