Оформит ли отсрочку студент, не стоящий на военном учете

Для получения "брони" нужно собрать некоторые документы

Несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от призыва. Это касается и студентов дневной или дуальной формы обучения.

Чтобы оформить отсрочку, им нужно получить справку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Именно этот документ подтверждает право студента на отсрочку при мобилизации, отмечает юрист Максим Тимурович в соцсети.

Кроме того, он отметил важность встать на военный учет. Это необходимо для надлежащего прохождения процедуры мобилизации, даже если студент имеет право на отсрочку.

"После этого нужно встать на учет, поскольку это длительный процесс", — подчеркивает Тимурович.

Также юрист рекомендует посылать необходимые документы по почте в ТЦК и СП.

Отметим, чтобы получить справку из ЕГЭБО, студентам следует обратиться в свое учебное заведение (например, в деканат). Ответственные вузы должны сформировать этот документ в системе. Это основное юридическое доказательство для подтверждения права на отсрочку.

Напоминаем, что согласно новым правилам, не все студенты и аспиранты имеют право на отсрочку только те, кто отвечает определенным критериям.

Отсрочку могут получить:

студенты и аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения;

военнообязанные, получающие уровень образования не ниже того, который они уже имеют.

То есть студенты, которые, например, получают второе высшее образование заочно, не имеют права на отсрочку, а аспиранты должны учиться на дневной форме, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Для получения отсрочки от мобилизации аспиранты и студенты должны выполнить следующие шаги:

собрать пакет подтверждающих документов, (в частности получить справку от высшего образования об обучении);

написать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторых поступающих этой осенью могут мобилизовать. Какие студенты не получат отсрочку.