Не только гарантии безопасности: Ермак и Расмуссен назвали ключ к поражению Путина

Необходимо привлечь комплексную поддержку

Для обеспечения поражения Путина в войне против Украины необходимы более масштабные меры, чем просто предоставление гарантий безопасности. Союзникам Украины следует расширить свою помощь.

Речь идет о тренировке украинских войск на территории страны и привлечении гражданских контрактников или специализированных военных групп по ремонту поврежденной техники непосредственно в Украине. Так считают бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и руководитель офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом политики написали в своей колонке для РБК.

Страны-союзники, имеющие общую границу с Украиной, могли бы создать расширенную зону противовоздушной обороны над западными регионами Украины для перехвата российских ракет и дронов. Это защитит гражданское население и позволит переместить системы ПВО поближе к линии фронта.

Эти шаги, несомненно, укрепят позиции Украины на предстоящих переговорах. Однако конечной целью для обеспечения продолжительного мира и безопасности в Европе должно стать вступление Украины в НАТО.

Если Украина останется в неопределенном статусе между Россией и Альянсом, это может привести к новой нестабильности, агрессии и конфликтам. Руководству НАТО следует действовать решительно и предложить Украине четкий план вступления в организацию. Хотя это не означает немедленного присоединения Украины к Альянсу, такое обязательство станет мощным сигналом для Путина, что его очередное вторжение не сможет предотвратить это в будущем.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Столтенберг выступил за разрешение Украине бить по РФ дальнобойным вооружением. Он говорит, что в войне нет вариантов без риска.