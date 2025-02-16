Поздравления с днем рождения сына родителям: красивые пожелания и открытки

Пусть эти слова подарят родителям радость за своего сына

День рождения сына — это особенный праздник для его родителей, ведь он является их гордостью, наследником и продолжателем рода. В этот день поздравления принимают не только именинник, но и его мама и папа, ведь именно они вложили в него всю свою любовь и заботу. Родители заслуживают самых теплых и искренних слов в этот радостный момент.

"Телеграф" подготовил подборку душевных поздравлений для родителей, чей сын отмечает день рождения.

Поздравления с именинником своими словами

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Поздравляем вас с днем рождения вашего сына! 🎂 Пусть он растет счастливым, здоровым и успешным, радуя вас своими победами и достижениями! 💖🎈

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Сегодня праздник не только у вашего сына, но и у вас! 🎉 Пусть ваш мальчик будет всегда окружен любовью, теплом и заботой! Желаем вашей семье счастья и благополучия! 💕🎁

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Поздравляем замечательных родителей с днем рождения их сына! 🎂 Пусть он приносит вам радость, гордость и счастье, а вы всегда будете его поддержкой и опорой! 🏆💖

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С днем рождения вашего замечательного сына! 🥳 Пусть он вырастет добрым, умным и сильным человеком, а ваша семья будет наполнена любовью и радостью! 🎁🎈

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Пусть ваш сын будет здоров, успешен и счастлив! 🎂 Поздравляем вас с этим чудесным днем и желаем вам гордиться каждым его шагом! 💖🎉

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Сегодня ваш дом наполнен радостью, ведь день рождения сына — это праздник всей семьи! 🎈 Пусть он растет смелым, добрым и уверенным в себе! 💕🎁

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Поздравляем родителей с именинником! 🎂 Пусть он растет настоящим мужчиной, а вы всегда будете гордиться его достижениями! 💖🎉

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С днем рождения вашего сына! 🥳 Пусть его жизнь будет наполнена радостью, успехами и счастьем, а вы всегда будете рядом, поддерживая и любя! 🎁💕

Поздравление родителям с днем рождения сына в стихах

С днем рождения сыночка

Мы поздравить вас хотим,

Пожелать благополучия,

Чтобы рос большим-большим!

Умным, смелым, добрым, бойким,

Просто парнем-молодцом,

Чтобы вы всегда гордились

Своим умным сорванцом!

Вам, родители, здоровья,

Позитива, долгих лет,

Чтобы рос ваш сын с любовью,

И больших ему побед!

***

С днем рождения сыночка!

Пусть везет ему во всем,

Добрый Ангел днем и ночью

Будет за его плечом.

Теплой радостью овеет,

От печалей сохранит,

Чистой нежностью согреет

И мечты осуществит!

***

Вас и сына — с днем рожденья!

Пожелать хотим добра,

Чтобы было всё в порядке —

Дом и вся ваша семья!

Чтоб сынок вам был опорой,

Настоящим мужиком,

Помогал, берег вас вечно,

Был отважным смельчаком!

Чтобы вы его любили,

Поддержать всегда могли,

Чтоб по жизни помогали

Исполнять его мечты!

***

С днем рождения вашего сына

Я поздравить хочу от души!

Пусть растет настоящим мужчиной,

Пожелаю успехов больших!

Пусть он радует вас постоянно

Каждым новым своим достижением,

Будет счастлив пусть он несказанно,

Наслаждается каждым мгновением!

Пусть любой в его жизни денечек

Будет полон любви и добра!

Пусть здоровеньким будет сыночек!

С днем рождения еще раз! Ура!

***

Вас я поздравляю

С праздником семейным,

Ведь у сына вашего

Сегодня день рождения.

Вам, родители, желаю

Крепких сил, здоровья,

Воспитание чтоб шло

Рядышком с любовью.

Вам желаю я добра,

Море позитива,

Чтобы сын здоровым рос,

Чтоб он был счастливым.

***

Если сын в этот день именинник,

Поздравлять нужно папу и маму.

Пусть предметом он гордости будет,

Станет сильным, талантливым самым.

Пусть удача ему улыбнётся

В каждом деле, в любых начинаниях.

В жизни всё пусть ему удаётся,

И сбываются планы, желания!

Открытки с именинником