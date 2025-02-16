Вітання з днем народження сина батькам: гарні побажання та листівки
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Нехай ці слова подарують батькам радість за свого сина
День народження сина — це особливе свято для його батьків, адже він їх гордість, спадкоємець і продовжувач роду. Цього дня привітання приймають не лише іменинник, а і його мама та тато, адже саме вони вклали в нього все своє кохання та турботу. Батьки заслуговують на найтепліші й найщиріші слова в цей радісний момент.
"Телеграф" підготував добірку душевних поздоровлень для батьків, чий син відзначає день народження.
Привітання з іменинником своїми словами
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Вітаємо вас із днем народження вашого сина! 🎂 Нехай він росте щасливим, здоровим і успішним, радуючи вас своїми перемогами та досягненнями! 💖🎈
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Сьогодні свято не лише у вашого сина, а й у вас! 🎉 Нехай ваш хлопчик буде завжди оточений любов’ю, теплом та турботою! Бажаємо вашій родині щастя та добробуту! 💕🎁
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Вітаємо чудових батьків із днем народження сина! 🎂 Нехай він приносить вам радість, гордість та щастя, а ви завжди будете його підтримкою та опорою! 🏆💖
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З днем народження вашого чудового сина! 🥳 Нехай він виросте доброю, розумною і сильною людиною, а ваша сім’я буде сповнена любов’ю і радістю! 🎁🎈
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Нехай ваш син буде здоровим, успішним і щасливим! 🎂 Вітаємо вас із цим чудовим днем і бажаємо вам пишатися кожним його кроком! 💖🎉
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Сьогодні ваш будинок наповнений радістю, адже день народження сина – це свято всієї родини! 🎈 Нехай він росте сміливим, добрим та впевненим у собі! 💕🎁
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Вітаємо батьків з іменинником! 🎂 Нехай він росте справжнім чоловіком, а ви завжди пишатиметеся його досягненнями! 💖🎉
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З днем народження вашого сина! 🥳 Нехай його життя буде наповнене радістю, успіхами та щастям, а ви завжди будете поряд, підтримуючи та люблячи! 🎁💕
Вітання батькам із днем народження сина у віршах
У вашого сина чудове є свято!
Бажаю, щоб був він щасливим й багатим,
Щоб тішив собою він завжди батьків
І все, що бажає, зробити зумів.
Батьків з днем народження сина вітаєм,
Добра і здоров’я міцного бажаєм.
Хай завжди сім’я ваша в щасті живее,
Нехай один одного в ній береже.
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Вітаємо вас з Днем народження сина.
Ви неймовірно прекрасна родина.
Нехай ваш синочок буде щасливим,
Сильним, успішним і дуже вродливим.
Хай здійснює мрії й будує плани,
Нехай оминає життя капкани,
Хай вас розрядить в тяжку хвилину,
Хай виросте він у гідну людину.
***
У сина день народження, вітаємо батьків.
І зичимо родині вдачі й успіхів.
Хай дитина буде здорова,
Хай доля його чекає чудова.
Бажаєм батькам сили й терпіння,
Нехай поруч з вами крокує везіння.
***
Ми не лише синочка,
А і батьків вітаємо.
Щасливо жити, дружно
Родині всій бажаємо.
Хай сина завжди доля
В житті благославляє,
Великий успіх завжди
Хай скрізь його спіткає.
Здоров`я йому, радості,
Добра і процвітання,
Нехай завжди здійсняються
Усі його бажання.
***
День народження дитини
Для батьків — велике свято,
Хай щастить в усьому сину,
Будьте сильні та багаті.
З успіхом до перемоги
Хай життя веде сміливо.
Вірте в себе, в свої мрії…
І ще трішечки — у диво!