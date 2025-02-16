Вітання з днем народження сина батькам: гарні побажання та листівки

Нехай ці слова подарують батькам радість за свого сина

День народження сина — це особливе свято для його батьків, адже він їх гордість, спадкоємець і продовжувач роду. Цього дня привітання приймають не лише іменинник, а і його мама та тато, адже саме вони вклали в нього все своє кохання та турботу. Батьки заслуговують на найтепліші й найщиріші слова в цей радісний момент.

"Телеграф" підготував добірку душевних поздоровлень для батьків, чий син відзначає день народження.

Привітання з іменинником своїми словами

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Вітаємо вас із днем народження вашого сина! 🎂 Нехай він росте щасливим, здоровим і успішним, радуючи вас своїми перемогами та досягненнями! 💖🎈

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Сьогодні свято не лише у вашого сина, а й у вас! 🎉 Нехай ваш хлопчик буде завжди оточений любов’ю, теплом та турботою! Бажаємо вашій родині щастя та добробуту! 💕🎁

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Вітаємо чудових батьків із днем народження сина! 🎂 Нехай він приносить вам радість, гордість та щастя, а ви завжди будете його підтримкою та опорою! 🏆💖

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З днем народження вашого чудового сина! 🥳 Нехай він виросте доброю, розумною і сильною людиною, а ваша сім’я буде сповнена любов’ю і радістю! 🎁🎈

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Нехай ваш син буде здоровим, успішним і щасливим! 🎂 Вітаємо вас із цим чудовим днем і бажаємо вам пишатися кожним його кроком! 💖🎉

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Сьогодні ваш будинок наповнений радістю, адже день народження сина – це свято всієї родини! 🎈 Нехай він росте сміливим, добрим та впевненим у собі! 💕🎁

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Вітаємо батьків з іменинником! 🎂 Нехай він росте справжнім чоловіком, а ви завжди пишатиметеся його досягненнями! 💖🎉

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З днем народження вашого сина! 🥳 Нехай його життя буде наповнене радістю, успіхами та щастям, а ви завжди будете поряд, підтримуючи та люблячи! 🎁💕

Вітання батькам із днем народження сина у віршах

У вашого сина чудове є свято!

Бажаю, щоб був він щасливим й багатим,

Щоб тішив собою він завжди батьків

І все, що бажає, зробити зумів.

Батьків з днем народження сина вітаєм,

Добра і здоров’я міцного бажаєм.

Хай завжди сім’я ваша в щасті живее,

Нехай один одного в ній береже.

***

Вітаємо вас з Днем народження сина.

Ви неймовірно прекрасна родина.

Нехай ваш синочок буде щасливим,

Сильним, успішним і дуже вродливим.

Хай здійснює мрії й будує плани,

Нехай оминає життя капкани,

Хай вас розрядить в тяжку хвилину,

Хай виросте він у гідну людину.

***

У сина день народження, вітаємо батьків.

І зичимо родині вдачі й успіхів.

Хай дитина буде здорова,

Хай доля його чекає чудова.

Бажаєм батькам сили й терпіння,

Нехай поруч з вами крокує везіння.

***

Ми не лише синочка,

А і батьків вітаємо.

Щасливо жити, дружно

Родині всій бажаємо.

Хай сина завжди доля

В житті благославляє,

Великий успіх завжди

Хай скрізь його спіткає.

Здоров`я йому, радості,

Добра і процвітання,

Нехай завжди здійсняються

Усі його бажання.

***

День народження дитини

Для батьків — велике свято,

Хай щастить в усьому сину,

Будьте сильні та багаті.

З успіхом до перемоги

Хай життя веде сміливо.

Вірте в себе, в свої мрії…

І ще трішечки — у диво!

Листівки з іменинником