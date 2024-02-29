СБУ объявила подозрение главе целой епархии УПЦ (МП): что он натворил

Он формировал предпосылки к межконфессиональной розни в нашем государстве

Руководитель Сумской епархии УПЦ (МП), призвавший верующих к религиозной ненависти, получил подозрение по материалам СБУ. Отмечается, что митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Следователи выяснили, что клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей.

Кроме того, он выкладывал такие видео на своих страницах в соцсетях.

"Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты противоправных действий фигуранта. На основании полученных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений)", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления священника.

Ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны экснастоятеля одного из соборов Херсонской епархии УПЦ МП Алексея. Он сейчас скрывается на левобережье региона.