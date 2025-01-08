Инициатива Порошенко изгнать бывших регионалов из Рады приведет к потере им статуса народного депутата как экс-регионала, — СМИ

Народный депутат Петр Порошенко, выступивший с инициативой лишить мандатов всех бывших регионалов в Раде, первым подпадает под этот критерий и фактически предлагает ВР прекратить свои депутатские полномочия, пишет издание "Закон и Бизнес".

Журналисты объяснили это тем, что Петр Порошенко является одним из основателей Партии регионов, бывших представителей которой он призывает лишить депутатских полномочий, пишет издание.

"Порошенко входил в состав правительства Виктора Януковича и Николая Азарова как министр иностранных дел и министр экономики. И на этих должностях, среди прочего, отвечал за продвижение харьковских соглашений и экономическое сотрудничество и выполнение соглашений с РФ", — пишет издание.

Как отмечалось, Петр Порошенко вышел с заявлением, в котором потребовал лишить мандатов бывших регионалов в Раде. В частности, нардеп подчеркнул, что "не намерен помогать в реализации сценария, когда пятая колонна РФ будет готовить высадку электорального десанта для распространения ИПСО, развертывания гибридной войны и захвата Украины изнутри".

Как известно, Петр Порошенко — один из основателей бывшей Партии регионов.