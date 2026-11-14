США пережили масштабный авиаколлапс: какие три вывода стоит сделать Украине

Сбой связи авиадиспетчеров оставил десятки тысяч пассажиров в аэропортах

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В США уже отменили общенациональный запрет на вылеты, введенный 13 ноября из-за сбоя в системе управления воздушным движением. Ограничения действовали около четырех часов, восстановление рейсов происходит постепенно.

Как сообщает Reuters, это была самая продолжительная общенациональная остановка вылетов после терактов 11 сентября 2001 года. Согласно данным FlightRadar24, приведенным агентством, после сбоя 13 ноября отменили более 6600 рейсов, еще 8600 задержали.

Почему остановили вылеты и что произошло с самолетами в небе

По словам министра транспорта США Шона Даффи, проблемы начались в 15:36: центры управления воздушным движением столкнулись с нестабильной работой радаров и систем связи. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) остановило вылеты из соображений безопасности.

"Наши коммутаторы, наши маршрутизаторы фактически оказались перегружены данными и начали выдавать несогласованные данные. Поэтому мы отключили систему", – сказал министр транспорта США Шон Даффи.

Министр подчеркнул, что полной потери радиолокационного наблюдения или связи не было: тысячи самолетов смогли безопасно приземлиться. Непосредственную неисправность устранили, полеты безопасны, однако для предотвращения повторных сбоев требуется масштабное обновление устаревшей системы.

Даффи призвал выделить на модернизацию 50 млрд долларов. Еще до аварии 13 ноября Белый дом и Министерство транспорта просили Конгресс одобрить 30,1 млрд долларов на обновление аэропортов и инфраструктуры управления воздушным движением.

По словам Шона Даффи, перегруженное сетевое оборудование начало выдавать несогласованные данные Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Это могла быть кибератака?

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин сообщил, что следствие пока не располагает никакими доказательствами кибератаки или сбоя из-за неконтролируемой системы искусственного интеллекта. В то же время обе версии остаются предметом проверки; к расследованию привлечено Агентство национальной безопасности США.

"Похоже, это было вызвано технической неисправностью, однако мы продолжаем разбираться", – сказал министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин.

Какие выводы и опасность для Украины

Первый вывод – уязвимость критической инфраструктуры США. Проблемы со связью способны остановить работу целой отрасли даже без ракетных ударов или масштабных кибератак. Для американской системы национальной безопасности это серьезный сигнал о зависимости транспорта от надежности сетей и оборудования.

Второй – комплексный характер гибридных угроз. Разведывательные дроны, кибероперации, диверсии и шпионаж могут быть составляющими одной стратегии давления. Однако координация таких действий именно в связи с этим авиационным сбоем не доказана.

Третий – урок и потенциальный косвенный риск для Украины. Россия может применять аналогичные методы против транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры западных партнеров. Масштабная дестабилизация в США и Европе угрожала бы их способности поддерживать Украину.

Оснований говорить о начале масштабной скоординированной атаки России или Китая на Запад пока нет. В то же время объяснение исключительно старыми маршрутизаторами было бы преждевременным упрощением: для оценки более широкой картины угроз важны результаты технического расследования FAA и установление обстоятельств инцидентов на британских базах.

Как сообщал "Телеграф", США снова ограничили Starshield для Украины. Что это за технология и почему стало больше прилетов.