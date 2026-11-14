Укр

За генератор могут оштрафовать. Где они запрещены и какие еще есть правила

Автор
Татьяна Гришко
Дата публикации
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При выборе площадки для генератора нужно учитывать права совладельцев дома Новость обновлена 14 ноября 2026, 21:57
При выборе площадки для генератора нужно учитывать права совладельцев дома. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Во дворах многоэтажек оборудование разрешено, но место установки имеет значение

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За нарушения при использовании генераторов к ответственности могут привлечь граждан, должностных лиц и предпринимателей. Основаниями являются несоблюдение требований пожарной безопасности, санитарных требований, правил тишины, благоустройства или электробезопасности.

О риске штрафов за опасное использование генераторов в Днепре напомнил канал "Дніпро Обласний". В публикации от 14 ноября 2026 года отмечается, что оборудование во дворах не должно перекрывать проходы и пожарные проезды.

За какие нарушения наказывают владельцев генераторов

Вице-президент Академии строительства Украины, директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец поясняет: вид ответственности зависит от конкретного нарушения при установке или эксплуатации оборудования.

"Единого универсального штрафа "за генератор" не существует. Ответственность определяется конкретным составом правонарушения: нарушением требований пожарной безопасности, санитарных норм, правил тишины, благоустройства или требований электробезопасности", – сказал Иван Перегинец.

За нарушение требований пожарной и техногенной безопасности статья 175 КУоАП предусматривает штраф в размере 1 700–3 400 грн для граждан и 3 400–5 100 грн для должностных лиц и ФЛП. Такие суммы для редакции от 10 сентября 2026 года приводит prozakony.com. Если нарушение повлекло тяжкие последствия, при наличии предусмотренных законом признаков возможна уголовная ответственность.

Мужчина в темной форме указывает на переносной генератор у стены дома
Переносной генератор советуют устанавливать не менее чем в шести метрах от зданий Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Где генератор создает опасность

ГСЧС рекомендует размещать переносные генераторы на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от зданий, окон и дверей. Конкретные требования к установке зависят от ее мощности, объема топливного бака, конструкции прилегающих стен, инструкции производителя и условий размещения. Для стационарных дизельных электростанций требуется отдельное техническое и, при необходимости, проектное обоснование.

Выхлопные газы нужно отводить так, чтобы они не попадали в окна, двери, вентиляционные решетки и воздухозаборники. Угарный газ не имеет цвета и запаха и может вызвать смертельное отравление. Использовать переносные генераторы в квартирах, подвалах и на балконах запрещено.

Схема отвода выхлопных газов генератора в сторону от окон и вентиляции дома
Выхлоп генератора нельзя направлять к окнам, дверям и вентиляционным отверстиям Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На придомовой территории также должны оставаться свободными эвакуационные выходы и доступ к гидрантам и другой противопожарной инфраструктуре. При выборе площадки необходимо учитывать права совладельцев дома и правила использования территории. Размещение непосредственно под окнами или у входа в подъезд Перегинец называет потенциально опасным из-за выхлопов, риска возгорания топлива, шума и вибрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько электричества может потерять домашняя станция из-за деревьев.

Теги:
#Штраф #Свет #Генератор