За генератор могут оштрафовать. Где они запрещены и какие еще есть правила

Во дворах многоэтажек оборудование разрешено, но место установки имеет значение

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

За нарушения при использовании генераторов к ответственности могут привлечь граждан, должностных лиц и предпринимателей. Основаниями являются несоблюдение требований пожарной безопасности, санитарных требований, правил тишины, благоустройства или электробезопасности.

О риске штрафов за опасное использование генераторов в Днепре напомнил канал "Дніпро Обласний". В публикации от 14 ноября 2026 года отмечается, что оборудование во дворах не должно перекрывать проходы и пожарные проезды.

За какие нарушения наказывают владельцев генераторов

Вице-президент Академии строительства Украины, директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец поясняет: вид ответственности зависит от конкретного нарушения при установке или эксплуатации оборудования.

"Единого универсального штрафа "за генератор" не существует. Ответственность определяется конкретным составом правонарушения: нарушением требований пожарной безопасности, санитарных норм, правил тишины, благоустройства или требований электробезопасности", – сказал Иван Перегинец.

За нарушение требований пожарной и техногенной безопасности статья 175 КУоАП предусматривает штраф в размере 1 700–3 400 грн для граждан и 3 400–5 100 грн для должностных лиц и ФЛП. Такие суммы для редакции от 10 сентября 2026 года приводит prozakony.com. Если нарушение повлекло тяжкие последствия, при наличии предусмотренных законом признаков возможна уголовная ответственность.

Переносной генератор советуют устанавливать не менее чем в шести метрах от зданий Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Где генератор создает опасность

ГСЧС рекомендует размещать переносные генераторы на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от зданий, окон и дверей. Конкретные требования к установке зависят от ее мощности, объема топливного бака, конструкции прилегающих стен, инструкции производителя и условий размещения. Для стационарных дизельных электростанций требуется отдельное техническое и, при необходимости, проектное обоснование.

Выхлопные газы нужно отводить так, чтобы они не попадали в окна, двери, вентиляционные решетки и воздухозаборники. Угарный газ не имеет цвета и запаха и может вызвать смертельное отравление. Использовать переносные генераторы в квартирах, подвалах и на балконах запрещено.

Выхлоп генератора нельзя направлять к окнам, дверям и вентиляционным отверстиям Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На придомовой территории также должны оставаться свободными эвакуационные выходы и доступ к гидрантам и другой противопожарной инфраструктуре. При выборе площадки необходимо учитывать права совладельцев дома и правила использования территории. Размещение непосредственно под окнами или у входа в подъезд Перегинец называет потенциально опасным из-за выхлопов, риска возгорания топлива, шума и вибрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько электричества может потерять домашняя станция из-за деревьев.