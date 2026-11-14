Обмен пленными, НАТО и энергетика: о чем Зеленский рассказал журналистам (главное)

Глава государства также анонсировал кадровые изменения

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Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября в разговоре с журналистами рассказал о подготовке обмена пленными с РФ, переговорах с участием Европы и условиях обсуждения членства в НАТО. Он также обозначил потребности городов в энергетической помощи.

Основные заявления президента передает РБК-Украина. По словам Зеленского, окончательное число участников предстоящего обмена сейчас определяют – речь идет о 1200–1300 людях. К слову, о большом обмене впервые заговорили по итогам переговоров в Абу-Даби в формате Украина-США-Россия.

Участие Европы в переговорах и вопрос о НАТО

Зеленский ожидает полноценного участия европейских представителей в следующей встрече.

"В следующий раз Европа будет не в соседней комнате, а за одним столом переговоров, и у нас будет общая повестка. Скорее всего, это будут три, четыре, пять человек, представляющих Европу в целом", – сказал президент Украины.

Отдельно он рассказал о вопросе, который впервые поставила американская сторона, и отверг закрепление нейтрального статуса Украины через изменение Конституции.

"Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?" Это было впервые. Мы обсуждаем с партнерами целостный пакет безопасности. Если американская сторона нам это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем?" – заявил Зеленский.

"Закрепление нейтральности – это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет", – подчеркнул глава государства.

Пересмотр безопасности Европы и намерения Путина

По словам Зеленского, США поднимали вопрос об иной структуре безопасности после войны и привлекали россиян к обсуждению этой повестки.

"На мой взгляд, это может быть опасно. То, что Путин хочет изменить границы в Европе, – факт. Я уверен, что это лежит в его концепции пересмотра гарантий безопасности в Европе", – сказал президент Украины.

Зеленский связал эти намерения с идеями, которые Владимир Путин, по его предположению, обсуждал с Джо Байденом.

"Похоже, что в 2021 году Путин привозил Байдену именно эту идею: перераспределение сил в Европе и мире, ослабление или отвод войск НАТО, вывод американских войск. Любые подобные изменения очень опасны", – заявил Зеленский.

Президент также обозначил, кто и когда должен принимать решения о присутствии союзных войск в Европе.

"Путин будет говорить о Финляндии, Швеции. Уверен, будет поднимать вопрос о Венгрии и присутствии американцев в странах Балтии. Это решать всем европейским странам, которые в НАТО, а не кому-то отдельно. И решать – только после окончания войны, чтобы не оказаться в шпагате", – подчеркнул Зеленский.

Энергетическая помощь, пакет Дании и Starshield

Зеленский назвал приоритетные города для энергетической поддержки и потребности на случай сокращения электротранспорта.

"Нужны энергетические пакеты, особенно для Киева, Днепра, Харькова, Херсона, Запорожья. Если придется сокращать электротранспорт, то нужен конкретный объем топлива и количество автобусов", – сказал президент Украины.

Отказ от энергетического перемирия он связал лично с Путиным. Инструментами давления на российского руководителя Зеленский назвал американские санкции и поставки оружия.

"Прекращение огня не поддерживает лично Путин. Санкции и оружие от США могут заставить Путина пойти на уступки", – заявил президент.

Дания выделила Украине оборонный пакет на 645 млн евро, сообщил официальный сайт президента Украины по итогам встречи Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. В заявлениях 14 ноября Зеленский назвал среди направлений поддержки 200 млн евро на производство дронов, боеприпасы для F-16 и отдельный энергетический пакет для Херсонской области.

Президент также сообщил о сохраняющихся ограничениях Starshield.

"Starshield ограничил скорость до 161 км/ч на временно оккупированных территориях. Ограничения действуют уже пятые сутки, несмотря на все отрицания SpaceX", – сказал Зеленский.

Кадровые изменения и провокации на Борщаговке

Комментируя записи НАБУ относительно "Химпрома", Зеленский анонсировал кадровые изменения.

Провокации на Борщаговке президент назвал подготовленной историей. По его словам, судя по материалам, которые он видел, инцидент был спланированным. Ответы о том, что произошло, должны предоставить правоохранители.