За границу с отсрочкой. Кто из мужчин может выехать из Украины

Одного пакета документов не хватит

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Часто отсрочка позволяет мужчинам свободно передвигаться по территории Украины. Однако возникает вопрос: может ли она дать возможность выехать за границу?

Порядок и условия выезда Кабинет Министров Украины определил в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением № 57 от 27 января 1995 года. Они устанавливают отдельные требования для людей с инвалидностью, лиц, сопровождающих близких, и других категорий граждан.

Для пересечения границы во время военного положения необходимо основание, предусмотренное Правилами пересечения государственной границы, и документы, которые его подтверждают.

Почему одной лишь отсрочки недостаточно

Отсрочка касается призыва на военную службу во время мобилизации. Право на пересечение границы определяют по условиям, установленным для конкретной категории граждан: имеют значение основание для выезда, подтверждающие документы, а в случаях сопровождения – также то, кого сопровождает человек.

Для пересечения границы нужен паспортный документ из предусмотренных Правилами – в частности, паспорт гражданина Украины для выезда за границу. В установленных законодательством случаях к нему прилагаются документы, подтверждающие право на выезд по соответствующему основанию.

Право на выезд подтверждают документами в соответствии с выбранным основанием Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие условия действуют для сопровождения близких

Например, человек, у которого есть жена или муж с инвалидностью, имеет право выехать, сопровождая ее или его. Для этого основания Правила предусматривают документы или их нотариально заверенные копии, подтверждающие родственные связи и инвалидность.

Для сопровождения одного из своих родителей или родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы требования шире. Нужны документы о родственных связях и инвалидности, а также подтверждение совместного проживания или осуществления ухода. Уход подтверждают соответствующим актом или документами о получении компенсации, помощи или надбавки по уходу.

Для сопровождения родителей с инвалидностью I или II группы предусмотрено подтверждение совместного проживания или ухода Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для самостоятельного выезда отдельных категорий мужчин в возрасте от 23 до 60 лет без близкого человека, которого они имеют право сопровождать, Правила предусматривают дополнительное условие. Нужна справка о пребывании такого человека на консульском учете, а также паспортные документы и подтверждение соответствующего основания для выезда.

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