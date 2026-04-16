Интеллектуальная система поражения: "Украинская бронетехника" и "Четвертый Закон" кодифицировали FPV-дрон с донаведением

Новое беспилотное средство успешно прошло испытание

"Украинская бронетехника" в партнерстве с компанией "Четвертый Закон" кодифицировала 8-дюймовый FPV-дрон UB60D с системой автономного донаведения TFL-1, которая повышает эффективность поражения в 2-4 раза. Об этом сообщает "Украинская бронетехника".

Новейшее беспилотное средство успешно прошло испытание, подтвердив свою эффективность в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. Получение NSN кода позволяет начать масштабную поставку UB60D в подразделения Сил обороны Украины.

Технологические особенности разработки:

8-дюймовая платформа с БЧ: конструкция от "Украинской бронетехники" обеспечивает оптимальную грузоподъемность дрона, сохраняя высокую скорость и стабильность полета. UB60D — это уже снаряженный, высокоточный FPV-дрон, основание которого 60 мм осколочная мина. При этом его конструкция сразу объединяет боевую часть с системой управления в единое целое, фактически убирая потребность в дополнительном предварительном снаряжении.

Автономное донаведение TFL-1: Благодаря софтверным решениям от "Четвертого Закона", дрон способен автоматически захватывать и сопровождать цель. Это гарантирует точное поражение даже при полной потере связи с оператором на финальном этапе атаки.

В ближайшее время средство UB60D с системой донаведения TFL-1 появится в ассортименте DOT-Chain. Также продукт будет представлен на платформе Brave1 Market с возможностью приобретения по программе e-Баллы.

Проект UB60D с системой автономного донаведения TFL-1 стал результатом объединения экспертизы команд как в сфере компьютерного зрения и AI, так и большого опыта производства вооружения. Сотрудничество "Украинской бронетехники" и "Четвертого Закона" позволяет масштабировать выпуск интеллектуальных систем поражения, критически необходимых на современном поле боя.

"Сегодня на поле боя критически важны системы, которые сохраняют эффективность даже в сложных условиях РЭБ. UB60D с автономным донаведением существенно повышает вероятность поражения цели даже при активном противодействии. Наша задача как производителя — обеспечить Силы обороны решениями, которые реально повышают их боевую эффективность и могут быстро масштабироваться в соответствии с потребностями фронта", — заявил генеральный директор ТОВ "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Автономные FPV-дроны уже стали реальной альтернативой дронам на оптоволокне. На фоне нынешнего кризиса с поставкой оптоволокна все больше производителей и подразделений переходят к автономным решениям, ведь они дешевле, могут работать на большем расстоянии и значительно меньше зависят от дефицитных компонентов. Это уже не запасной вариант, а одно из ключевых направлений развития современного поля боя", — отмечает Ярослав Ажнюк, СЕО "Четвертого Закона".