"Путин не сдастся". Кулеба назвал 5 сценариев действий Кремля на счет Украины (видео)

Москва не отказывается от идеи победить, но есть нюанс

Пока президент России Владимир Путин не готов идти на серьезные переговоры о завершении войны в Украине. Поэтому фактически у него есть несколько вариантов, как действовать дальше.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире собственного Youtube-канала. По его словам, можно выделить 5 наиболее вероятных вариантов для Путина, один из которых самый дешевый.

"Опция номер один — технологический прорыв. То есть разработать какой-то новый вид оружия или его применение для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Ну когда-то таким стали КАБы, дроны на оптоволокне. То есть это какой-то новый этап. Новый технологический этап", — говорит Кулеба.

Сюда же экс-министр относит и введение и создание группы Рубикон, которая начала сильно давить на позиции украинцев на фронте. То есть, этот сценарий по сути может предусматривать переломный момент на фронте.

"Второй вариант — это тактический прорыв. Армия стала умнее, гибче, смелее. И они нашли способ, как обыгрывать украинскую армию на поле боя. Такое, например, произошло во время летнего контрнаступления 2023 года, когда россияне тактически подготовились к отражению этого контрнаступления. И, к сожалению, наши героические усилия не принесли ожидаемого результата. Третье, что он может сделать, это мобилизация, то есть "мясные" штурмы", — объясняет политик.

По мнению Кулебы, у Путина есть ресурсы, чтобы мобилизовать еще больше людей и ими давить на позиции ВСУ. Эффективность такой тактики вызывает множество вопросов, но ее россияне применяют не один год.

"Четвертый вариант — это открыть новый театр военных действий. Начать очередную "специальную военную операцию", например, против Армении, или, как все говорят, против стран Балтии. То есть заставить россиян поверить в то, что победа точно близко, только в другом месте. Пятый вариант — это угроза ядерным оружием", — сказал Кулеба.

Он объясняет, что четвертый вариант Путин уже испытывал в 2015 году, когда взять Донбасс быстро и красиво не получилось, Россия обратила внимание на Сирию. Да, по сути, она рассредоточила армию, но и переключила внимание россиян.

"Пятый вариант — это ядерное оружие. Это условный сценарий Хиросимы и Нагасаки. Бомбанем ядерным оружием, что Украина сдастся. Так вот, на самом деле ни один из этих вариантов не гарантирует ему результата. И он это знает", — говорит политик.

По словам Кулебы, самым дешевым из всех сценариев есть "мясные" штурмы. Поэтому так много разговоров об усилении мобилизации в России и тому подобное. Но здесь, отмечает политик, следует понимать важную вещь — Путин не готов к настоящим переговорам, он до сих пор хочет победы.

