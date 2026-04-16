Інтелектуальна система ураження: "Українська бронетехніка" та "Четвертий Закон" кодифікували FPV-дрон з донаведенням

Новітній безпілотний засіб успішно пройшов випробування

"Українська бронетехніка" у партнерстві з компанією "Четвертий Закон" кодифікували 8-дюймовий FPV-дрон UB60D із системою автономного донаведення TFL-1, яка підвищує ефективність ураження у 2-4 рази. Про це повідомляє "Українська бронетехніка".

Новітній безпілотний засіб успішно пройшов випробування, підтвердивши свою ефективність у складних умовах радіоелектронної боротьби. Отримання NSN коду дозволяє розпочати масштабне постачання UB60D до підрозділів Сил Оборони України.

Технологічні особливості розробки:

8-дюймова платформа з БЧ: конструкція від "Української бронетехніки" забезпечує оптимальну вантажопідйомність дрона, зберігаючи високу швидкість та стабільність польоту. UB60D це вже споряджений, високоточний FPV-дрон, основа якого 60 мм осколкова міна. При цьому його конструкція одразу обʼєднує бойову частину з системою управління в єдине ціле, фактично прибираючи потребу в додатковому попередньому спорядженні.

Автономне донаведення TFL-1: Завдяки софтверним рішенням від "Четвертого Закону", дрон здатен автоматично захоплювати та супроводжувати ціль. Це гарантує точне ураження навіть при повній втраті зв'язку з оператором на фінальному етапі атаки.

Найближчим часом засіб UB60D із системою донаведення TFL-1 з'явиться в асортименті системи DOT-Chain. Також продукт буде представлений на платформі Brave1 Market із можливістю придбання за програмою e-Бали.

Проєкт UB60D із системою автономного донаведення TFL-1 став результатом об'єднання експертизи команд — як у сфері комп'ютерного зору та AI, так і великого досвіду виробництва озброєння. Співпраця "Української бронетехніки" та "Четвертого Закону" дозволяє масштабувати випуск інтелектуальних систем ураження, які критично необхідні на сучасному полі бою.

"Сьогодні на полі бою критично важливі системи, які зберігають ефективність навіть у складних умовах РЕБ. UB60D із автономним донаведенням суттєво підвищує ймовірність ураження цілі навіть за активної протидії. Наше завдання як виробника — забезпечити Сили оборони рішеннями, які реально підвищують їхню бойову ефективність і можуть швидко масштабуватися відповідно до потреб фронту", – заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Автономні FPV-дрони вже стали реальною альтернативою дронам на оптоволокні. На тлі нинішньої кризи з постачанням оптоволокна все більше виробників і підрозділів переходять до автономних рішень, адже вони дешевші, можуть працювати на більшій відстані та значно менше залежать від дефіцитних компонентів. Це вже не запасний варіант, а один із ключових напрямків розвитку сучасного поля бою", – зазначає Ярослав Ажнюк, CEO "Четвертого Закону".