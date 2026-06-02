Забудьте о коврике возле входной двери: какой предмет не собирает грязь

Это покрытие не требует демонтажа старого

Обычный коврик возле двери долгие годы был незаменимым элементом дома. Однако, сегодня дизайнеры все чаще отказываются от него в пользу современной альтернативы.

Именно виниловое напольное покрытие сегодня называют одним из лучших замен традиционному коврику, ведь оно сочетает практичность, долговечность и современный дизайн. Об этом написали в "Оkdiario".

Оно не только выглядит более современно, но и гораздо проще в уходе. В отличие от коврика, виниловая поверхность не накапливает пыль и грязь, легко очищается и не требует постоянной стирки или замены.

Специалисты также отмечают, что такие покрытия предпочтительнее для ежедневного использования во входной зоне. Они устойчивы к влаге, не боятся царапин и хорошо выдерживают интенсивную нагрузку, что особенно важно для коридоров с высокой проходимостью.

Еще одно преимущество – безопасность. Благодаря противоскользящим свойствам винил уменьшает риск падений, а ровная поверхность без перепадов делает вход в дом более удобным для детских колясок и людей с ограниченной мобильностью.

Виниловый пол. Фото: portes

Дизайн винилового покрытия

Отдельно эксперты обращают внимание на разнообразие дизайнов. Современные виниловые покрытия могут имитировать дерево, камень или керамику, что позволяет легко подобрать варианты под любой интерьер.

Также важно, что монтаж таких покрытий стал гораздо проще. Популярные системы click или самоклеящиеся варианты позволяют быстро обновить пол без сложного ремонта, что делает их доступным решением для многих домов.

