Можно увидеть копию гробницы Иисуса: В Украине есть свой Иерусалим, как туда добраться

Зарваница принадлежит к числу самых значительных паломнических мест в Украине

В Тернопольской области действует уникальный духовный комплекс "Украинский Иерусалим", воспроизводящий главные христианские святыни Святой Земли. Сегодня он состоит из восьми копий известных религиозных памятников.

Идея создания комплекса возникла после поездки архиепископа и митрополита Тернопольско-Зборовского УГКЦ Василия Семенюка и отца Владимира Фирмана в немецкий город Айхштет, где они увидели копию Гроба Господня. Первоначально планировалось построить только одно сооружение, однако благодаря пожертвованиям паломников строительство расширили до полноценного комплекса. Работы начались в 2014 году.

К созданию Украинского Иерусалима присоединились архитекторы, художники и духовенство. Комплекс выстроили из известняка, который не впитывает влагу. В 2018 году его освятил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, а к копии Гроба Господня вмонтирован камень, привезенный из Иерусалима.

На территории комплекса воссозданы такие объекты — Гроб Господень, Голгофа, Гефсиманский сад, купель Витезда, Львиные ворота, Башня Давида, Камень Помазания и Лестница покаяния.

Главным сооружением является копия Гроба Господня — гробницы, где, по Евангелию, похоронили Иисуса Христа. Другие элементы комплекса также воспроизводят библейские места, связанные с событиями Страстей Христовых.

"Украинский Иерусалим" является частью Зарваницкого духовного центра — одной из самых больших святынь Украинской греко-католической церкви, которую ежегодно посещают сотни тысяч паломников.

Как туда доехать

Удобнее всего добраться до Зарваницы собственным автомобилем. Село расположено примерно в 15 километрах от Тернополя, дорога занимает около 20 минут. Маршрут проходит по трассе Т-11-15 в направлении Теребовли с поворотом на Настасов и далее до Зарваницы.

Также из Тернополя несколько раз в день курсируют автобусы с центрального автовокзала, дорога длится около 30 минут. Для тех, кто едет из других городов, сначала нужно добраться до Тернополя, а оттуда воспользоваться местным транспортом. В период больших паломников организуют специальные автобусные поездки в Зарваницу из разных регионов Украины.

