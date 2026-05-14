LELEKA разорвала сцену Евровидения 2026: зал бурно отреагировал (видео)

В Вене проходит второй полуфинал Евровидения 2026

В четверг, 14 мая, в Вене проходит второй полуфинал Евровидения 2026. В этот день на сцену конкурса выйдут 15 стран-конкурсантов. Под номером 12 выступила представительница Украины певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Выступление LELÉKA во втором полуфинале было очень трогательным, красивым и необычным. Украинка по настоящему разорвала сцену Евровидения своим номером и украинской энергетикой. Ее песня так понравилась зрителям, что украинка получила соответствующую реакцию и поддержку зала.

LELÉKA. Фото: коллаж "Телеграф"

Номер начался с красивой игры Ярослава Джуся на редкой харьковской бандуре. Особого внимания заслуживал необычный костюм Виктории, она была в символическом образе птицы лелеки. Ее песня трогает до мурашек, а вокал просто поражает, особенно та самая "нота".

LELÉKA — Ridnym

Перевод песни "Ridnym"

Зелене іржавіє — довірся змінам,

Усе минає, як би це не звучало.

Червоне стає пилом, відламане від гілки,

Листя у вогні — ніщо не є в безпеці.

Виш’ю, виш’ю,

Виш’ю нову долю.

Виш’ю, виш’ю рідним,

Найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Нову долю виш’ю,

Рідним, найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

LELÉKA показала такой знак, когда уходила со сцены. Фото: скриншот из видео

