LELEKA разорвала сцену Евровидения 2026: зал бурно отреагировал (видео)
В Вене проходит второй полуфинал Евровидения 2026
В четверг, 14 мая, в Вене проходит второй полуфинал Евровидения 2026. В этот день на сцену конкурса выйдут 15 стран-конкурсантов. Под номером 12 выступила представительница Украины певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Выступление LELÉKA во втором полуфинале было очень трогательным, красивым и необычным. Украинка по настоящему разорвала сцену Евровидения своим номером и украинской энергетикой. Ее песня так понравилась зрителям, что украинка получила соответствующую реакцию и поддержку зала.
Номер начался с красивой игры Ярослава Джуся на редкой харьковской бандуре. Особого внимания заслуживал необычный костюм Виктории, она была в символическом образе птицы лелеки. Ее песня трогает до мурашек, а вокал просто поражает, особенно та самая "нота".
LELÉKA — Ridnym
Перевод песни "Ridnym"
Зелене іржавіє — довірся змінам,
Усе минає, як би це не звучало.
Червоне стає пилом, відламане від гілки,
Листя у вогні — ніщо не є в безпеці.
Виш’ю, виш’ю,
Виш’ю нову долю.
Виш’ю, виш’ю рідним,
Найріднішим.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Я знаю — коріння все ще несе воду.
Коли всі посіяні нами зерна
Розквітнуть і приведуть нас додому,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
Нову долю виш’ю,
Рідним, найріднішим.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Я знаю — коріння все ще несе воду.
Коли всі посіяні нами зерна
Розквітнуть і приведуть нас додому,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
