Можна побачити копію гробниці Ісуса: В Україні є свій Єрусалим, як туди доїхати

Зарваниця належить до найзначущих паломницьких місць в Україні

У Тернопільській області діє унікальний духовний комплекс "Український Єрусалим", який відтворює головні християнські святині Святої Землі. Сьогодні він складається з восьми копій відомих релігійних пам’яток.

"Телеграф" розповість, що відомо про це місце. А також як туди приїхати.

Ідея створення комплексу виникла після поїздки архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка та отця Володимира Фірмана до німецького міста Айхштет, де вони побачили копію Гробу Господнього. Спочатку планувалося збудувати лише одну споруду, однак завдяки пожертвам прочан будівництво розширили до повноцінного комплексу. Роботи розпочали у 2014 році.

Комплекс святинь Святої Землі на Тернопільщині

До створення "Українського Єрусалиму" долучилися архітектори, митці та духовенство. Комплекс збудували з вапняку, який не вбирає вологу. У 2018 році його освятив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, а до копії Гробу Господнього вмонтували камінь, привезений із Єрусалима.

Копія Гробу Господнього в Україні

На території комплексу відтворені такі об’єкти — Гроб Господній, Голгофа, Гетсиманський сад, купіль Витезда, Левові ворота, Вежа Давида, Камінь Помазання та Сходи покаяння.

Український Єрусалим у Зарваниці з висоти

Головною спорудою є копія Гробу Господнього — гробниці, де, за Євангелієм, поховали Ісуса Христа. Інші елементи комплексу також відтворюють біблійні місця, пов’язані з подіями Страстей Христових.

"Український Єрусалим" є частиною Зарваницького духовного центру — однієї з найбільших святинь Української греко-католицької церкви, яку щороку відвідують сотні тисяч паломників.

Як туди доїхати

Найзручніше дістатися до Зарваниці власним автомобілем. Село розташоване приблизно за 15 кілометрів від Тернополя, дорога займає близько 20 хвилин. Маршрут проходить трасою Т-11-15 у напрямку Теребовлі з поворотом на Настасів і далі до Зарваниці.

Також із Тернополя кілька разів на день курсують автобуси з центрального автовокзалу, дорога триває близько 30 хвилин. Для тих, хто їде з інших міст, спочатку потрібно дістатися до Тернополя, а звідти скористатися місцевим транспортом. У період великих прощ організовують спеціальні автобусні поїздки до Зарваниці з різних регіонів України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який вигляд має найстаріший дерев'яний будинок у Дніпрі.