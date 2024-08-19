Более 30 лет вместе: как выглядит жена Олега Тягнибока, которая всю жизнь была в тени мужа-политика (фото)

Мало кто знает, как выглядит жена бывшего депутата Олега Тягнибока

Олег Тягнибок — известный украинский политик, глава партии "Свобода" и народный депутат трех созывов Верховной Рады Украины. С начала войны политик и его сын Гордей пополнили ряды Вооруженных сил Украины. Тем временем, мало кто знает, как выглядит жена Тягнибока и сколько у него детей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об Ольге Тягнибок, с которой экс-депутат живет в браке уже около 33 лет.

Ольга Тягнибок — что известно о жене главного "свободовца"

Олег Тягнибок и его жена Ольга — выходцы из интеллигентных Галицких семей, чьи взгляды на жизнь и национализм совпадали. Они встретились еще будучи студентами-медиками, а поженились в 1991 году. В то же время в конце 90-х националист Тягнибок начал активно строить политическую карьеру.

Известно, что в семье Тягнибоков родилось трое детей — дочери Ярина-Мария (1992 г.р.), Дарья-Богдана (1995 г.р.) и сын Гордий (1997 г.р.). Их мама Ольга совмещала учебу в университете и воспитание детей, тогда как отец Олег строил карьеру в политике и часто был в разъездах.

Известно, что Ольга Тягнибок работала врачом-эпидемиологом в местной санстанции во Львове. И ее совершенно не привлекала перспектива переезда в Киев и публичная жизнь жены политика. Об этом она рассказала в одном из немногих интервью в июле 2011 года.

Дети Тягнибока — что известно о дочерях и сыне политика

Старшая дочь Олега и Ольги Тягнибоков закончила филологический факультет Львовского университета. В 2015 году, когда ей было 23 года, девушка вышла замуж за своего избранника Олега Трача. А уже в 2016 году родила дочь, которая стала первой внучкой экс-депутата.

Средняя дочь Тягнибока Дарья-Богдана после девятого класса поступила в колледж декоративного и прикладного искусства имени Труша, увлекалась рисованием, работала дизайнером. А младший сын Гордей, которому сейчас 27 лет с начала полномасштабной войны в Украине вслед за отцом вступил в ряды ВСУ. Известно, что он воевал в составе батальона "Сила Свободы" (бригада Нацгвардии "Рубеж"). А в мае 2024 года получил ранение на Бахмутском направлении и был эвакуирован с поля боя в Днепр, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят дети Олега Ляшко и сколько им сейчас лет. Младшего сына Росита родила в 50 лет.