Понад 30 років разом: як виглядає дружина Олега Тягнибока, яка все життя була у тіні чоловіка-політика (фото)

Мало хто знає, як виглядає дружина колишнього депутата Олега Тягнибока

Олег Тягнибок – відомий український політик, голова партії "Свобода" та народний депутат трьох скликань Верховної Ради України. З початку війни політик та його син Гордій поповнили лави Збройних сил України. Тим часом мало хто знає, як виглядає дружина Тягнибока і скільки у нього дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Ольгу Тягнибок, з якою екс-депутат живе у шлюбі вже близько 33 років.

Ольга Тягнибок — що відомо про дружину головного "свободівця"

Олег Тягнибок та його дружина Ольга – вихідці з інтелігентних Галицьких сімей, чиї погляди на життя та націоналізм збігалися. Вони зустрілися ще студентами-медиками, а одружилися 1991 року. Водночас, наприкінці 90-х націоналіст Тягнибок почав активно будувати політичну кар’єру.

Відомо, що в родині Тягнибоків народилося троє дітей — дочки Ярина-Марія (1992 р.н.), Дар’я-Богдана (1995 р.н.) та син Гордій (1997 р.н.). Їхня мама Ольга поєднувала навчання в університеті та виховання дітей, тоді як батько Олег будував кар’єру в політиці та часто був у роз’їздах.

Відомо, що Ольга Тягнибок працювала лікарем-епідеміологом у місцевій санстанції у Львові. І її зовсім не приваблювала перспектива переїзду до Києва та публічного життя дружини політика. Про це вона розповіла в одному з небагатьох інтерв’ю у липні 2011 року.

Діти Тягнибока — що відомо про дочок та сина політика

Старша донька Олега та Ольги Тягнибоків закінчила філологічний факультет Львівського університету. 2015 року, коли їй було 23 роки, дівчина вийшла заміж за свого обранця Олега Трача. А вже 2016 року народила доньку, яка стала першою онучкою ексдепутата.

Середня донька Тягнибока Дар’я-Богдана після дев’ятого класу вступила до коледжу декоративного та прикладного мистецтва імені Труша, захоплювалася малюванням, працювала дизайнером. А молодший син Гордій, якому зараз 27 років, від початку повномасштабної війни в Україні слідом за батьком вступив до лав ЗСУ. Відомо, що він воював у складі батальйону "Сила Свободи" (бригада Нацгвардії "Рубіж"). А у травні 2024 року отримав поранення на Бахмутському напрямку та був евакуйований з поля бою до Дніпра, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти Олега Ляшка та скільки їм зараз років. Молодшого сина Росіта народила у 50 років.