Младшего Росита родила в 50 лет: как выглядят дети Олега Ляшко и сколько им сейчас лет (фото)

Мало кто знает, что Олег Ляшко со своей женой Роситой вместе уже более 20 лет

Одиозный украинский политик Олег Ляшко, который во время войны пошел служить в ВСУ, известная фигура на украинской политической арене. Он был депутатом нескольких созывов Верховной Рады, а также стал героем множества интернет-мемов. При этом не все знают о личной жизни — жене и детях, которых у него двое. При том что сам Ляшко особо и не скрывает эту сторону своей жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят дети и жена Олега Ляшко, сколько им лет, и что о них известно.

Жена Олега Ляшко — Росита

Несмотря на разные слухи и предубеждения, Олег Ляшко демонстрирует себя, как примерный семьянин. Он уже более 20 лет живет с женщиной Роситой Сайранен, которая за это время родила ему двух детей. При этом только в 2018 году политик официально женился с гражданской женой Роситой — церемония росписи проходила в одном из ЗАГСов Киева 2 июня 2018 года. На момент бракосочетания Росите было уже 48 лет (сейчас 53), тогда, как Ляшко — 46 лет (сейчас 51).

День росписи Олега Ляшко и Роситы

Известно, что Олег Ляшко познакомился с Роситой еще в юные годы, в 1998 году. Он тогда ходил в игральные автоматы, а Росита там работала. Как вспоминала женщина в одном из интервью, их знакомство началось со скандала, однако позже они общались и понравились друг другу.

Дочь Владислава и сын Александр — как выглядят дети Ляшко

В браке с Роситой, задолго до официальной росписи, у Олега Ляшко родилась дочь Владислава. Политик не скрывал ее и время от времени публиковал фото с девочкой в соцсетях, показывая, как она растет и взрослеет. Сейчас Владиславе Горбенко 22 года, и остается загадкой, почему девушка не носит фамилию отца.

Сына Александра Росита родила Олегу Ляшко в 2020 году, когда ей было уже 50 лет. О том, что ребенок не от суррогатной матери и не приемный свидетельствуют фото беременной Роситы, которые Олег Валериевич публиковал в сети. Сейчас мальчику уже 4 года и политик также не стесняется показывать его общественности.

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