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Младшего Росита родила в 50 лет: как выглядят дети Олега Ляшко и сколько им сейчас лет (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Олег Ляшко имеет двух детей с большой разницей в возрасте Новость обновлена 16 августа 2024, 16:52
Олег Ляшко имеет двух детей с большой разницей в возрасте. Фото Телеграф, Getty Images

Мало кто знает, что Олег Ляшко со своей женой Роситой вместе уже более 20 лет

Одиозный украинский политик Олег Ляшко, который во время войны пошел служить в ВСУ, известная фигура на украинской политической арене. Он был депутатом нескольких созывов Верховной Рады, а также стал героем множества интернет-мемов. При этом не все знают о личной жизни — жене и детях, которых у него двое. При том что сам Ляшко особо и не скрывает эту сторону своей жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят дети и жена Олега Ляшко, сколько им лет, и что о них известно.

Жена Олега Ляшко — Росита

Несмотря на разные слухи и предубеждения, Олег Ляшко демонстрирует себя, как примерный семьянин. Он уже более 20 лет живет с женщиной Роситой Сайранен, которая за это время родила ему двух детей. При этом только в 2018 году политик официально женился с гражданской женой Роситой — церемония росписи проходила в одном из ЗАГСов Киева 2 июня 2018 года. На момент бракосочетания Росите было уже 48 лет (сейчас 53), тогда, как Ляшко — 46 лет (сейчас 51).

Олег Ляшко и Росита
День росписи Олега Ляшко и Роситы

Известно, что Олег Ляшко познакомился с Роситой еще в юные годы, в 1998 году. Он тогда ходил в игральные автоматы, а Росита там работала. Как вспоминала женщина в одном из интервью, их знакомство началось со скандала, однако позже они общались и понравились друг другу.

Ляшко и Росита

Дочь Владислава и сын Александр — как выглядят дети Ляшко

В браке с Роситой, задолго до официальной росписи, у Олега Ляшко родилась дочь Владислава. Политик не скрывал ее и время от времени публиковал фото с девочкой в соцсетях, показывая, как она растет и взрослеет. Сейчас Владиславе Горбенко 22 года, и остается загадкой, почему девушка не носит фамилию отца.

Ляшко дочь
дочь Ляшко

Сына Александра Росита родила Олегу Ляшко в 2020 году, когда ей было уже 50 лет. О том, что ребенок не от суррогатной матери и не приемный свидетельствуют фото беременной Роситы, которые Олег Валериевич публиковал в сети. Сейчас мальчику уже 4 года и политик также не стесняется показывать его общественности.

Ляшко сын

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит жена Юрия Луценко, которая внезапно ушла из политики. Ирина Луценко получила премию "женщина третьего тысячелетия".

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#Олег Ляшко #Росита Сайранен