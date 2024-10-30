Пыталась построить карьеру в России: как в юности и детстве выглядела звезда "Женского квартала" Сопонару

Актриса снималась в фотосессии для журнала Maxim

Одна из самых известных актрис "Женского квартала" Ирина Сопонару, недавно вышедшая замуж за иностранца, в детстве была совсем другой. Звезда признавалась, что могла поздно вернуться домой или поругаться с продавщицей в магазине.

Семья актрисы никогда не была богатой, но эта девушка этим никогда не волновалась, ведь имела все необходимое для счастья. "Телеграф" решил выяснить, какой была Ирина Сопонару до того, как она стала популярной и каково было ее детство.

Что известно о детстве Ирины Сопонару

Родилась Ирина 22 октября 1986 в Черновцах. В интервью Славе Демину актриса признавалась, что она прогуливала уроки. Однако это было только один раз в ее жизни, когда ее уговорили одноклассники. Также звезда признавалась, что в детстве пыталась курить, а ее мама до сих пор не знает об этом случае.

Фото: коллаж odnaminyta.com

Ирина также призналась, что однажды ее мама продала кожаную куртку, чтобы устроить новогодний праздник для нее с сестрой. Тогда она это не восприняла негативно, но сейчас признается, что из-за этого ей очень больно.

Фото: инстаграмм Ирины Сопонару

Отец девушки некоторое время работал в Украине, а затем стал ездить за границу и продавать там вещи. Тогда папа привез ей мягкую игрушку, которую девушка считала лучшей в мире.

Юность Ирины Сопонару

Училась Ирина Сопонарь Черновицкий университет, факультет истории, политологии и международных отношений. Также девушка закончила театральную студию театра "Черный квадрат", где до сих пор работает как актриса. Также Ирина Сопонару приняла участие в фотосессии для журнала Maxim.

Первую популярность девушке принесло участие в команде "Винницкие перцы". Тогда она выкрасила волосы в красный.

Сейчас Ирина Сопонару — одна из самых ярких участниц "Женского квартала". Путь к популярности она начала через участие в КВН и других юмористических шоу, среди которых наиболее значимыми стали "Страна У", "Однажды под Полтавой" и "Лига смеха".

Однако, как оказалось, ранее актриса была участницей юмористического проекта категории "18+", который назывался "Не спать", на российском телеканале РЕН-ТВ. Также она принимала участие в российском шоу "Камеди-батл". Однако Ирина признавалась, что в последний раз была в стране-агрессорке до 2014 года.

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