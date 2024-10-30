Намагалася побудувати кар'єру у Росії: як у юності та дитинстві виглядала зірка "Жіночого кварталу" Сопонару

Акторка знімалася у фотосесії для журналу Maxim

Одна з найвідоміших акторок "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, яка нещодавно вийшла заміж за іноземця, у дитинстві була зовсім іншою. Зірка зізнавалася, що могла пізно повернутися додому чи посваритися з продавчинею в магазині.

Родина акторки ніколи не була заможною, але це дівчина цим ніколи не переймалася, адже мала усе необхідне для щастя. "Телеграф" вирішив з’ясувати, якою була Ірина Сопонару до того, як вона стала популярною і яким було її дитинство.

Що відомо про дитинство Ірини Сопонару

Народилася Ірина 22 жовтня 1986 року у Чернівцях. В інтерв’ю Славі Дьоміну акторка зізнавалася, що вона прогулювала уроки. Однак це було лише один раз у її житті, коли її вмовили однокласники. Також зірка зізнавалася, що у дитинстві пробувала курити, а її мама досі не знає про той випадок.

Фото: колаж odnaminyta.com

Ірина також зізналася, що одного разу її мама продала шкіряну куртку, аби влаштувати новорічне свято для неї з сестрою. Тоді вона це не сприйняла негативно, але зараз зізнається, що через це їй дуже боляче.

Фото: інстаграм Ірини Сопонару

Батько дівчини якийсь час працював в Україні, а потім став їздити за кордон і продавати там речі. Тоді тато привіз їй м’яку іграшку, яку дівчина вважала найкращою у світі.

Юність Ірини Сопонару

Навчалася Ірина Сопонару Чернівецький університет, факультет історії, політології та міжнародних відносин. Також дівчина закінчила театральну студію театру "Чорний квадрат", де й досі працює як акторка. Також Ірина Сопонару взяла участь у фотосесії для журналу Maxim.

Першу популярність дівчині принесла участь у команді "Вінницькі перці". Тоді вона пофарбувала волосся у червоний.

Зараз Ірина Сопонару — одна з найяскравіших учасниць "Жіночого кварталу". Шлях до популярності вона розпочала через участь у КВК та інших гумористичних шоу, серед яких найбільш значущими стали "Країна У", "Одного разу під Полтавою" та "Ліга сміху".

Однак, як виявилося, раніше акторка була учасницею гумористичного проєкту категорії "18+", який мав назву "Не спати", на російському телеканалі РЕН-ТВ. Також вона брала участь у російському шоу "Камеді-батл". Однак Ірина зізнавалася, що востаннє була у країні-агресорці до 2014 року.

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