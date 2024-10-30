ГБР проводит масштабные обыски в Одесском БЭБ из-за "зернового коридора", — СМИ

Речь идет о миллиардных убытках

В среду, 30 октября, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в Одесское Бюро экономической безопасности (БЭБ). Они проводятся в рамках дела о махинациях с зерном.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов. По их данным, ГБР проводит обыски по делу по так называемому "зерновому коридору".

Расследование касается избегания налогообложения некоторыми зернотрейдерами. Ущерб государства от таких действий составил более 10 млрд гривен. Есть подозрение, что разница в суммах попадала в карманы чиновников. Вероятно, это могли быть руководители местного БЭБ, таможни и Одесской прокуратуры.

Напомним, в начале апреля 2024 года ДБР разоблачило пятерых сотрудников Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях, организовавших большую схему вымогания денег за выдачу сертификатов для зернотрейдеров. Ежемесячно организаторы схемы получали более 160 тысяч долларов.

Как сообщал "Телеграф", 29 октября ДБР провело обыски в структуре центров медико-социальных экспертиз в разных регионах Украины. В Одесской области задержали группу работников МСЭК, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам избежать службы в армии.