Как министр образования Лисовой заработал миллионы среди войны (документ)

Для повышения зарплат учителям до трех минимальных денег не хватает

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, недавно сделавший тревожное заявление о выезде старшеклассников за границу, заработал миллионы во время войны. Только за период январь-сентябрь 2024 года глава министерства получил около 800 тыс. гривен зарплаты.

Об этом сообщают "Украинские новости". Ссылаются на ответ Минобразования на журналистский запрос издания.

"Министр образования и науки Оксен Лисовой во время войны получает по 90 тыс. гривен зарплаты в месяц. Только за 9 месяцев этого года министр заработал почти 800 тыс. гривен зарплаты "чистыми", — пишет издание.

Согласно ответу Минобразования по запросу журналистов, зарплата Лисового составляет более 100 000 грн в месяц. После отчисления налогов министр получает чистыми около 85-90 тыс. грн в месяц.

В то же время, динамика выплат показывает увеличение: если в первом квартале 2024 чистая зарплата составляла 83 тысячи гривен, то с апреля по сентябрь она выросла до 89 тысяч.

Примечательно, что на днях Министерство образования и науки заявило, что для повышения зарплат учителям до трех минимальных зарплат (предусмотренных законодательством) требуется дополнительных 270 млрд. гривен. При этом глава ведомства Лисовой, во время составления бюджета на 2025 год, не настаивал на увеличении расходов на оплату труда работников своей отрасли. Как утверждает депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, министр не смог защитить свою позицию и просто соглашается с тем, что ему навязывают.

Отметим, что средняя зарплата в образовательной отрасли составляет 12 тысяч гривен.

"Не говоря уже о молодых учителях, которые получают даже ниже минимальной заработной платы, но даже этот пункт МОН не смог отстоять", — отметила Южанина.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал развернутое интервью с Ниной Южаниной. Так, по ее словам, в проекте бюджета на следующий год не предусмотрен пересмотр заработных плат для педагогов и медиков, расходы на оплату труда прокуроров, судей и правоохранителей планируется увеличить.