"Пряник" уклонисту от ТЦК: журналист назвал способ избежать штрафа за необновление данных

Можно будет не платить даже минимально необходимую сумму в 50% взыскания

Если военнообязанные граждане Украины, не обновившие свои учетные данные и оштрафованные на сумму 17-25 тыс. грн, в конце концов придут в терцентр комплектования и соцподдержки (ТЦК) – это взыскание будет с них снято и не придется платить даже 50 процентов штрафа.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал ведущий Никита Михалев.

Тележурналист рассказал, что в Верховной Раде хотят упростить процедуру наложения заочных штрафов и ареста счетов лиц, уклоняющихся от призыва; которые намеренно или ненамеренно не обновили свои данные; не забрали отправленный "Укрпочтой" вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

— ТЦК может сразу выписать постановление о штрафе без необходимости составлять протокол, но если придешь сам, то 50% можешь не платить, — говорит телеведущий. — И я даже скажу больше: есть неофициальный "пряник" (сам о нем узнал, когда проходил военно-врачебную комиссию), если человек приходит (добровольно или недобровольно – не важно) в ТЦК, проходит военно-врачебную комиссию и принимает решение о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины, тот или иной ТЦК просто не будет выписывать штраф, который ей грозил.

Это типа такой эффект солидарности внутри [ВСУ]. Зачем выписывать штраф, ты ведь и так уже становишься частью нас, частью Вооруженных сил, тогда мы тебя не будем штрафовать. То есть существует и такое, — подытожил Никита Михалев.

"Телеграф" писал, что в Украине планируют мобилизовать еще 160 тысяч граждан. Новые бойцы помогут укомплектовать боевые подразделения до 85% потребности.